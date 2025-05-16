Kedilerin Bıyıklarının Öğrenince Şaşıracağınız İşlevleri
Kedilerin bıyıkları hepimizin dikkatini çeken bir detaydır. Ama onların sadece yüz süsü olmadığını biliyor muydunuz? Aslında bıyıklar, kediler için hayati öneme sahip duyu organlarıdır. Bedenin pek çok noktasında yer alır ve birçok işleve sahiptir. Üstelik bu işlevler düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Gelin işlevleri neymiş bakalım...
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Kedilerin bıyıkları teknik adıyla "vibrissae", titreşimleri algılamaya yarayan özel kıllardır ve sinir uçlarıyla dolu foliküllere sahiptir.
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Kediler yakını çok net göremezler, bu yüzden 30 cm'den yakın cisimleri algılamakta zorlanabilirler.
Bir kedinin bıyıklarına bakarak ruh hali hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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