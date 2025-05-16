Kedilerin Bıyıklarının Öğrenince Şaşıracağınız İşlevleri

Bıyıklar, çevredeki hava akımlarını algılayarak adeta bir radar gibi çalışır. Aynı zamanda vücutlarına oranla geniş yer kapladıkları için bir ölçüm aracı gibi davranır ve dar alanlara sığıp sığamayacaklarını anlamalarına yardımcı olur.

İlginç olan ise bıyıkların sadece burun çevresinde değil; gözlerin üstünde, kulakların yanında, çenede ve ön bacaklarda da bulunmasıdır. Özellikle ön bacaklardaki bıyıklar, avın hareketini algılamada kedilere avantaj sağlar.