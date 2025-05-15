Kediler Neden Mama Kabını Gömmeye Çalışır?
Kediniz yemeğini yedikten sonra mama kabını örtmeye çalışıyorsa yalnız değilsiniz. Pek çok kedi sahibi bu davranışı şaşkınlıkla izliyor. Davranışın arkasında sevimli bir içgüdü değil, ciddi bir neden de olabilir. Çünkü bu hareket hem genetik hem de çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Görüntüsü komik olsa da aslında kediniz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Gelin bakalım! 😻
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Mama gömmek kedilerde doğuştan gelen bir davranış desek yanılmış olmayız.
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Vahşi atalarından kalma bir alışkanlık olduğunun da altını çizmek lazım.
Kediler temizlik konusunda son derece titizdir. "İyi de ne alaka?" demeyin!
Bu davranış sıklaşıyor, çevredeki objelere zarar veriyor ya da kedinizin sağlığını tehdit ediyorsa bazı adımlar atmanız gerekebilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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