Kediler Neden Mama Kabını Gömmeye Çalışır?

Tıpkı avlanmak, tıslamak ya da mırlamak gibi mama gömmek de kedilerin içgüdüsel davranışlarından biridir. Bu alışkanlık doğduklarında annelerinden öğrenilmez; nesiller boyunca genetik olarak aktarılır. Özellikle evde birden fazla kedi varsa ve kaynaklar sınırlıysa, kediniz yemeğini gömmeye çalışarak stresten korunmak isteyebilir.

Kediniz, dışarıda yaşayan başka bir kedinin tehdidini hissediyorsa, mama kabını örtmek bölgesini gizlemenin bir yolu olabilir. Yani bu hareket sadece ev içinde değil, dış çevre kaynaklı kaygıların da bir işareti olabilir.