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Kediler Neden Mama Kabını Gömmeye Çalışır?

Kediler Neden Mama Kabını Gömmeye Çalışır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 16:42

Kediniz yemeğini yedikten sonra mama kabını örtmeye çalışıyorsa yalnız değilsiniz. Pek çok kedi sahibi bu davranışı şaşkınlıkla izliyor. Davranışın arkasında sevimli bir içgüdü değil, ciddi bir neden de olabilir. Çünkü bu hareket hem genetik hem de çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Görüntüsü komik olsa da aslında kediniz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Gelin bakalım! 😻

Kaynak 1, Kaynak 2

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Mama gömmek kedilerde doğuştan gelen bir davranış desek yanılmış olmayız.

Mama gömmek kedilerde doğuştan gelen bir davranış desek yanılmış olmayız.

Tıpkı avlanmak, tıslamak ya da mırlamak gibi mama gömmek de kedilerin içgüdüsel davranışlarından biridir. Bu alışkanlık doğduklarında annelerinden öğrenilmez; nesiller boyunca genetik olarak aktarılır. Özellikle evde birden fazla kedi varsa ve kaynaklar sınırlıysa, kediniz yemeğini gömmeye çalışarak stresten korunmak isteyebilir. 

Kediniz, dışarıda yaşayan başka bir kedinin tehdidini hissediyorsa, mama kabını örtmek bölgesini gizlemenin bir yolu olabilir. Yani bu hareket sadece ev içinde değil, dış çevre kaynaklı kaygıların da bir işareti olabilir.

Vahşi atalarından kalma bir alışkanlık olduğunun da altını çizmek lazım.

Vahşi atalarından kalma bir alışkanlık olduğunun da altını çizmek lazım.

Doğada yaşayan büyük kedi türlerinin yiyeceklerini saklama yöntemleri arasında gömmek ya da ağaçlara çıkarmak yer alır. Çünkü eti hem serin tutarlar hem de diğer yırtıcılardan korumak için yaparlar.

Ev kedileri de genetik olarak bu davranış kalıntılarını hala taşır. Her lokma kıymetlidir çünkü doğada ne zaman tekrar avlanacakları belli değildir. Ayrıca gömülen yiyeceğin kokusu kaybolur, bu da potansiyel avcıların ve diğer hayvanların ilgisini çekmemek açısından önemlidir.

Kediler temizlik konusunda son derece titizdir. "İyi de ne alaka?" demeyin!

Kediler temizlik konusunda son derece titizdir. "İyi de ne alaka?" demeyin!

Kediler kirli yataklara uzanmaz, pis kum kutularını kullanmazlar ve kalan mamaları da ortadan kaldırmak isteyebilirler. Çünkü çürüyen yiyecekler böcekleri ve hastalıkları çeker, bu da yaşadıkları alanı tehdit eder. Aynı zamanda yemeğini gömen bir kedi, fazla mama verildiğini size kendi diliyle ifade ediyor olabilir.

Eğer kediniz mama kabını yemekten önce bile örtmeye çalışıyorsa, davranışın arkasında stres ya da kaygı olabilir. Evde başka kedilerle hiyerarşi çatışmaları, dışarıdan gelen tehditler ya da yaşam alanının yetersizliği, davranışı tetikleyebilir. Sürekli mama kaplarıyla uğraşan bir kedi, aslında sizin dikkat etmeniz gereken başka sorunları da işaret ediyor olabilir. Özellikle aşırı tırmalama, saklanma, fazla yalanma gibi başka stres belirtileri varsa veteriner hekime danışmanız önemli çünkü masum gibi görünen davranış, kedinizin rahat olmadığının önemli bir işareti olabilir.

Bu davranış sıklaşıyor, çevredeki objelere zarar veriyor ya da kedinizin sağlığını tehdit ediyorsa bazı adımlar atmanız gerekebilir.

Bu davranış sıklaşıyor, çevredeki objelere zarar veriyor ya da kedinizin sağlığını tehdit ediyorsa bazı adımlar atmanız gerekebilir.

Öğün miktarını azaltmak, artık mamayı hemen kaldırmak ve kedinize daha stressiz bir alan sunmak işe yarayabilir. Zamanlı mama kapları, tek başına yemek yeme alanları ve oyuncakla dikkatini dağıtmak da etkili yöntemler arasında.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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