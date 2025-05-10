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Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?

Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 12:40

Kedinizin ansızın tiz ve uzun bir ses çıkarması sizi tedirgin etmiş olabilir. Üstelik bu sesler çoğu zaman oldukça yüksek olur ve kolayca dikkatinizi çeker. Aslında kediler zaman zaman bu şekilde sesler çıkarmaya oldukça meyillidir. Bunun altında yatan bazı biyolojik ve davranışsal sebepler bulunuyor. Şimdi bu ilginç konunun detaylarına bakalım.

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Kedilerin çıkardığı bu uzun ve melodik seslere bilimsel olarak "yowling" ya da Türkçede bilinen adıyla "kedi uluması" deniyor.

Kedilerin çıkardığı bu uzun ve melodik seslere bilimsel olarak "yowling" ya da Türkçede bilinen adıyla "kedi uluması" deniyor.

Kedilerin çıkardığı uzun ve melodik seslere ağlama, inleme ya da uluma benzetmesi yapılır ve bu sesler, normal miyavlamadan oldukça farklıdır. Uzmanlara göre kediler, birbirleriyle iletişim kurarken genelde sessiz kalmayı tercih eder çünkü kendi aralarındaki iletişim daha çok vücut dili ve sessiz sinyallerle gerçekleşir. 

Ancak çiftleşme dönemlerinde özellikle de kısırlaştırılmamış olan kediler, bu tarz uzun sesleri birbirine duyurmak için kullanır. Kediler, insanlar için miyavlar ama birbirleriyle iletişimde genellikle uluma olarak bilinen bu yüksek sesleri tercih eder. Yani eğer kediniz, evde aniden bu tarz bir ses çıkarıyorsa büyük ihtimalle ya dikkatinizi çekmeye çalışıyordur ya da bir başka kediye mesaj veriyordur.

Kedinizin durduk yere böyle sesler çıkarmasının altında birkaç olası neden olabilir.

Kedinizin durduk yere böyle sesler çıkarmasının altında birkaç olası neden olabilir.

Örneğin eğer kediniz yaşlıysa ve bu davranışa yeni başladıysa, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kognitif (bilişsel) bozukluklar akla gelebilir. Bunun yanı sıra stresli ortamlar, taşınma gibi büyük değişiklikler veya mama saatinin yaklaşması da kedinizin böyle sesler çıkarmasına sebep olabilir. 

Ayrıca kediler bazen canları sıkıldığında ya da sadece ilgi istediklerinde de bu sesleri çıkarır. Eğer bu sesler agresif bir tonda ise kediniz çevresine bir uyarıda bulunuyor olabilir. Elbette tüm bunların yanında, kedinizin ağrı veya başka bir sağlık sorunu yaşadığını da göz ardı etmemek gerek.

Peki yapılması gereken bir şey var mı?

Peki yapılması gereken bir şey var mı?

Eğer bu sesler sık sık tekrar ediyor ve kedinizde halsizlik, iştahsızlık gibi başka belirtiler de görüyorsanız veteriner kontrolü şart olabilir. Ancak durum sadece mama saati öncesi oluyorsa veya yeni taşındığınız bir ortamdaysanız, bu sesler büyük olasılıkla geçici bir huzursuzluktan kaynaklanıyordur. 

Yine de kedinizle daha fazla vakit geçirerek onun dikkatini dağıtabilir ve rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, her kedinin karakteri farklıdır ve bazı kediler, bu tür sesleri çıkarmaya daha yatkındır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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