Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?
Kedinizin ansızın tiz ve uzun bir ses çıkarması sizi tedirgin etmiş olabilir. Üstelik bu sesler çoğu zaman oldukça yüksek olur ve kolayca dikkatinizi çeker. Aslında kediler zaman zaman bu şekilde sesler çıkarmaya oldukça meyillidir. Bunun altında yatan bazı biyolojik ve davranışsal sebepler bulunuyor. Şimdi bu ilginç konunun detaylarına bakalım.
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Kedilerin çıkardığı bu uzun ve melodik seslere bilimsel olarak "yowling" ya da Türkçede bilinen adıyla "kedi uluması" deniyor.
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Kedinizin durduk yere böyle sesler çıkarmasının altında birkaç olası neden olabilir.
Peki yapılması gereken bir şey var mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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