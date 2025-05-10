Kediler Neden Bazen Konuşurmuş Gibi Sesler Çıkarır?

Kedilerin çıkardığı uzun ve melodik seslere ağlama, inleme ya da uluma benzetmesi yapılır ve bu sesler, normal miyavlamadan oldukça farklıdır. Uzmanlara göre kediler, birbirleriyle iletişim kurarken genelde sessiz kalmayı tercih eder çünkü kendi aralarındaki iletişim daha çok vücut dili ve sessiz sinyallerle gerçekleşir.

Ancak çiftleşme dönemlerinde özellikle de kısırlaştırılmamış olan kediler, bu tarz uzun sesleri birbirine duyurmak için kullanır. Kediler, insanlar için miyavlar ama birbirleriyle iletişimde genellikle uluma olarak bilinen bu yüksek sesleri tercih eder. Yani eğer kediniz, evde aniden bu tarz bir ses çıkarıyorsa büyük ihtimalle ya dikkatinizi çekmeye çalışıyordur ya da bir başka kediye mesaj veriyordur.