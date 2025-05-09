Kedinizi Neden Kısırlaştırmalısınız?
Kedinizin kısırlaştırılması gerektiğini söylendiğinde aklınız karışıyor olabilir. “Acaba gerek var mı?” diye düşünmeniz çok normal. Ama aslında bu karar onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için büyük bir adım. Sadece kediniz değil, çevre için de olumlu sonuçlar sağlar. Hadi şimdi neden bu kadar önemli olduğunu birlikte inceleyelim.
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Dişi kediler kısırlaştırılmadığında rahim enfeksiyonu ve meme tümörleri gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça yüksektir.
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Kısırlaştırılmamış dişi kediler kızgınlık dönemlerinde sık sık ses çıkarır ve huzursuz davranışlar sergiler.
Kısırlaştırma işlemi aslında oldukça basit bir cerrahi müdahale.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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