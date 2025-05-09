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Kedinizi Neden Kısırlaştırmalısınız?

Kedinizi Neden Kısırlaştırmalısınız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 16:11

Kedinizin kısırlaştırılması gerektiğini söylendiğinde aklınız karışıyor olabilir. “Acaba gerek var mı?” diye düşünmeniz çok normal. Ama aslında bu karar onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için büyük bir adım. Sadece kediniz değil, çevre için de olumlu sonuçlar sağlar. Hadi şimdi neden bu kadar önemli olduğunu birlikte inceleyelim.

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Dişi kediler kısırlaştırılmadığında rahim enfeksiyonu ve meme tümörleri gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça yüksektir.

Dişi kediler kısırlaştırılmadığında rahim enfeksiyonu ve meme tümörleri gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça yüksektir.

Üstelik doğum süreci de birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir ve yavrulara bulaşan hastalıklar başka tehlikeler yaratabilir. Erkek kediler ise özellikle kavga sırasında aldıkları ısırıklar nedeniyle FIV (kedi AIDS’i) ve FeLV (kedi lösemisi) gibi hastalıkları kapabilir. 

Ayrıca dişi arayışı sırasında geniş alanlara yayıldıkları için araba çarpması gibi riskler de artar. Kısırlaştırma sayesinde bu tür sağlık tehditleri önemli ölçüde azaltılmış olur.

Kısırlaştırılmamış dişi kediler kızgınlık dönemlerinde sık sık ses çıkarır ve huzursuz davranışlar sergiler.

Kısırlaştırılmamış dişi kediler kızgınlık dönemlerinde sık sık ses çıkarır ve huzursuz davranışlar sergiler.

Erkek kediler ise alanlarını belirlemek için güçlü kokulu idrar püskürtür ve evden kaçarak uzun süre dönmeyebilir. Kabul edelim ki bu durum hem bizim için hem de kedimiz için ağır stres kaynağı olabilir. Üstelik erkek kediler bu süreçte daha agresif olabilir ve başka kedilerle sürekli kavgaya girer. Kısırlaştırma işlemi tüm istenmeyen davranışların önüne geçer.

Bir dişi kedi yılda birkaç kez doğum yapabilir ve her seferinde ortalama dört-altı yavru dünyaya getirebilir. Bu da kısa sürede onlarca sahipsiz kedinin sokaklarda yaşamasına neden olur. Üstelik erkek kediler için de durum aynı; bir bölgedeki tek erkek kedi bile birçok dişiyi hamile bırakabilir. 

Aynı aileden gelen kedilerin bile çiftleşebileceğini ve bunun genetik hastalıklara yol açabileceğini unutmamak gerek. Kısırlaştırma, döngüyü kırmak ve hayvan barınaklarının dolup taşmasını önlemek için en etkili yöntem.

Kısırlaştırma işlemi aslında oldukça basit bir cerrahi müdahale.

Kısırlaştırma işlemi aslında oldukça basit bir cerrahi müdahale.

Dişi kediler için yumurtalıkların ve bazen rahmin alınması işlemi yapılır; erkeklerde ise testisler alınır. Ameliyat sonrasında kediniz aynı gün evine dönebilir ve çoğu zaman birkaç gün içinde toparlanır.

Kısacası kediniz kısa sürede eski neşesine kavuşur ve çok daha sağlıklı bir yaşam sürer. İçeriğimizi de 'Satın alma, sahiplen!' diyerek yavaştan bitirelim!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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