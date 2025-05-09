Kedinizi Neden Kısırlaştırmalısınız?

Erkek kediler ise alanlarını belirlemek için güçlü kokulu idrar püskürtür ve evden kaçarak uzun süre dönmeyebilir. Kabul edelim ki bu durum hem bizim için hem de kedimiz için ağır stres kaynağı olabilir. Üstelik erkek kediler bu süreçte daha agresif olabilir ve başka kedilerle sürekli kavgaya girer. Kısırlaştırma işlemi tüm istenmeyen davranışların önüne geçer.

Bir dişi kedi yılda birkaç kez doğum yapabilir ve her seferinde ortalama dört-altı yavru dünyaya getirebilir. Bu da kısa sürede onlarca sahipsiz kedinin sokaklarda yaşamasına neden olur. Üstelik erkek kediler için de durum aynı; bir bölgedeki tek erkek kedi bile birçok dişiyi hamile bırakabilir.

Aynı aileden gelen kedilerin bile çiftleşebileceğini ve bunun genetik hastalıklara yol açabileceğini unutmamak gerek. Kısırlaştırma, döngüyü kırmak ve hayvan barınaklarının dolup taşmasını önlemek için en etkili yöntem.