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Siz Farkında Olmasanız da Kedinizi Huzursuz Eden 5 Şey

Siz Farkında Olmasanız da Kedinizi Huzursuz Eden 5 Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 19:09

Kediler her ne kadar kendi hallerinde takılmayı sevseler de bazı durumlar onların huzurunu ciddi anlamda bozabiliyor. Çoğu zaman bu huzursuzlukları fark edemiyoruz ya da yanlış yorumluyoruz. Oysa ki küçük gibi görünen detaylar bile onlar için çok büyük bir sorun olabilir. Kedinizin strese girmemesi için bu ipuçlarını bilmeniz önemli. Gelin bakalım kedilerimizi rahatsız eden o yaygın durumlar neler.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yüksek sesler onları hep tetikte tutuyor.

Yüksek sesler onları hep tetikte tutuyor.

Kediler doğaları gereği oldukça hassas canlılardır ve özellikle yüksek sesler onlar için ciddi bir stres kaynağıdır. İster televizyonun sesi fazla açık olsun ister evde yüksek sesle müzik dinleyin, kedinizin irkildiğini ya da hemen başka bir odaya kaçtığını fark etmişsinizdir. 

Hatta yavruyken yüksek seslere maruz kalan kedilerde bu durum kalıcı bir travmaya bile dönüşebilir. Misafirlerin geldiği zamanlarda ortaya çıkan gürültüler de onları huzursuz eder. Kedinizin kendini güvende hissetmesi için ona sakin bir alan yaratmak ve mümkün olduğunca yumuşak bir ses tonuyla konuşmak iyi bir çözüm olacaktır.

“Ben yalnız kalmak istemiyorum” diyor olabilirler.

“Ben yalnız kalmak istemiyorum” diyor olabilirler.

Kediler özgürlüğüne düşkün gibi görünse de sizi düşündüğünüzden çok daha fazla özlüyor olabilir. Özellikle geçmişte terk edilmiş ya da sürekli sahip değiştirmiş kedilerde ayrılık kaygısı sıkça görülür. Kediniz siz evden çıkarken arkanızdan bakıyorsa ya da eve döndüğünüzde size yapışıyorsa, bu onun sizi özlediğinin açık göstergesidir. 

Evinizden çıkarken ona kısa bir veda etmek bile kedinizin kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olur. Onun kaygılarını anlamaya çalışmak ve ilgi göstermek aranızdaki bağı güçlendirir.

Şimşekler ve havai fişeklerden sandığınızdan fazla korkuyorlar.

Şimşekler ve havai fişeklerden sandığınızdan fazla korkuyorlar.

Yüksek müzik bile kedinizi korkutabiliyorken, bir de şiddetli fırtınalar ya da havai fişekler devreye girdiğinde durum iyice zorlaşır. Ani ses patlamaları ve basınç değişimleri kedilerin doğasında alarma geçme hissini tetikler. Böyle zamanlarda onu yalnız bırakmamak, yanında durup yumuşak bir sesle konuşmak kedinizin sakinleşmesine destek olur.

Hatta bazı kediler korktuklarında sevdiği bir köşeye saklanmayı tercih eder; böyle durumlarda onu zorla çıkarmaya çalışmamalı, güvenli alanında kalmasına izin vermelisiniz.

Fazla sevgi bile bunaltabilir.

Fazla sevgi bile bunaltabilir.

Kediler her zaman kucaklanmaktan ya da sık sık sevilmekten hoşlanmayabilir. Siz ona sevgi göstermek isterken, kedinizin bundan rahatsızlık duyması mümkün. Kucağa almak ya da aniden üzerine kapanmak, kediniz için tehditkar bir durum gibi algılanabilir. Kediniz sevgi istediğinde zaten size yaklaşır; onun sınırlarına saygı göstermek, daha sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlar.

Evdeki yeni kokular ve yabancı dostlar...

Evdeki yeni kokular ve yabancı dostlar...

Evinize yeni bir evcil hayvan getirdiğinizde ya da yeni temizlik ürünleri kullanmaya başladığınızda kedinizin huzursuz olduğunu fark edebilirsiniz. Kediler, hassas burunları sayesinde biz fark etmesek de birçok kokuyu ayırt edebilir.

Özellikle turunçgiller, güçlü temizlik malzemeleri veya başka bir hayvanın kokusu kedilerde kaygıya sebep olabilir. Yeni bir koku ya da yeni bir evcil hayvan tanıtımı yaparken sabırlı ve dikkatli olmak çok önemli. Kedinizin kendini güvende hissetmesi için bu değişimleri yavaşça yapmanız gerekir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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futboltopu20

futbol maçı kutlamalarıda korkutuyordur