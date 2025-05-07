Siz Farkında Olmasanız da Kedinizi Huzursuz Eden 5 Şey

Kediler doğaları gereği oldukça hassas canlılardır ve özellikle yüksek sesler onlar için ciddi bir stres kaynağıdır. İster televizyonun sesi fazla açık olsun ister evde yüksek sesle müzik dinleyin, kedinizin irkildiğini ya da hemen başka bir odaya kaçtığını fark etmişsinizdir.

Hatta yavruyken yüksek seslere maruz kalan kedilerde bu durum kalıcı bir travmaya bile dönüşebilir. Misafirlerin geldiği zamanlarda ortaya çıkan gürültüler de onları huzursuz eder. Kedinizin kendini güvende hissetmesi için ona sakin bir alan yaratmak ve mümkün olduğunca yumuşak bir ses tonuyla konuşmak iyi bir çözüm olacaktır.