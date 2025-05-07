Siz Farkında Olmasanız da Kedinizi Huzursuz Eden 5 Şey
Kediler her ne kadar kendi hallerinde takılmayı sevseler de bazı durumlar onların huzurunu ciddi anlamda bozabiliyor. Çoğu zaman bu huzursuzlukları fark edemiyoruz ya da yanlış yorumluyoruz. Oysa ki küçük gibi görünen detaylar bile onlar için çok büyük bir sorun olabilir. Kedinizin strese girmemesi için bu ipuçlarını bilmeniz önemli. Gelin bakalım kedilerimizi rahatsız eden o yaygın durumlar neler.
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Yüksek sesler onları hep tetikte tutuyor.
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“Ben yalnız kalmak istemiyorum” diyor olabilirler.
Şimşekler ve havai fişeklerden sandığınızdan fazla korkuyorlar.
Fazla sevgi bile bunaltabilir.
Evdeki yeni kokular ve yabancı dostlar...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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