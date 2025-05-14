Kedilerin Burnu Neden Hep Islak Olur?
Kedinizi severken burnunun serin ve nemli olduğunu fark ettiniz mi? Bu durum çoğu zaman tamamen normaldir. Hatta kedi sahiplerinin en sık merak ettiği şeylerden biridir. Islak burun, birçok farklı nedene bağlı olabilir. Ama bazen bir şeylerin yolunda gitmediğinin de işareti olabilir.
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Kedilerin burnunun ıslak olmasının arkasında birden fazla neden var.
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Kediler temizlik konusunda titizdir ve sürekli kendilerini yalayarak tımar ederler.
Eğer kedinizin burnu sadece hafif nemliyse ve genel hali yerindeyse endişelenecek bir durum yok.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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