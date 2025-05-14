Kedilerin Burnu Neden Hep Islak Olur?

İlk olarak, çevresel faktörler oldukça belirleyici. Havanın sıcak ve nemli olduğu dönemlerde, kedinizin soluduğu havadaki nem burun bölgesini etkileyerek daha ıslak bir his bırakabilir. Aksine kuru ya da klima ile soğutulmuş ortamlarda bu nem çekilir ve burun kuru olabilir.

Ayrıca kedinizin su içerken burnunu hafifçe kabın içine sokması ya da diliyle yüzünü temizlerken burnuna dokunması da burnunun nemli kalmasına sebep olabilir. Yani bu durumun fiziksel ve çevresel pek çok doğal nedeni bulunuyor.