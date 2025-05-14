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Kedilerin Burnu Neden Hep Islak Olur?

Kedilerin Burnu Neden Hep Islak Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 21:24

Kedinizi severken burnunun serin ve nemli olduğunu fark ettiniz mi? Bu durum çoğu zaman tamamen normaldir. Hatta kedi sahiplerinin en sık merak ettiği şeylerden biridir. Islak burun, birçok farklı nedene bağlı olabilir. Ama bazen bir şeylerin yolunda gitmediğinin de işareti olabilir.

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Kedilerin burnunun ıslak olmasının arkasında birden fazla neden var.

Kedilerin burnunun ıslak olmasının arkasında birden fazla neden var.

İlk olarak, çevresel faktörler oldukça belirleyici. Havanın sıcak ve nemli olduğu dönemlerde, kedinizin soluduğu havadaki nem burun bölgesini etkileyerek daha ıslak bir his bırakabilir. Aksine kuru ya da klima ile soğutulmuş ortamlarda bu nem çekilir ve burun kuru olabilir. 

Ayrıca kedinizin su içerken burnunu hafifçe kabın içine sokması ya da diliyle yüzünü temizlerken burnuna dokunması da burnunun nemli kalmasına sebep olabilir. Yani bu durumun fiziksel ve çevresel pek çok doğal nedeni bulunuyor.

Kediler temizlik konusunda titizdir ve sürekli kendilerini yalayarak tımar ederler.

Kediler temizlik konusunda titizdir ve sürekli kendilerini yalayarak tımar ederler.

Bu sırada dilleriyle yüzlerine ve burunlarına bulaşan tükürük, burnun nemli kalmasına yol açar. Aynı zamanda kedilerin gözyaşı kanalları burunla bağlantılıdır. Bu yüzden alerji veya göz sulanması gibi durumlar, burun bölgesinin daha da ıslak görünmesine sebep olabilir.

Islaklık akıntıya dönerse yani sıvı açık şekilde burnundan gelmeye başlarsa durum değişebilir. Şeffaf ya da renkli burun akıntısı; alerji, üst solunum yolu enfeksiyonu, mantar, diş hastalığı ya da burun içi polip gibi farklı sorunların işareti olabilir. Eğer burun akıntısına halsizlik, ateş, iştahsızlık gibi belirtiler de eşlik ediyorsa mutlaka bir veterinerle görüşülmelidir. Özellikle burundan kan gelmesi, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğinden kesinlikle ihmal edilmemeli.

Eğer kedinizin burnu sadece hafif nemliyse ve genel hali yerindeyse endişelenecek bir durum yok.

Eğer kedinizin burnu sadece hafif nemliyse ve genel hali yerindeyse endişelenecek bir durum yok.

Ancak burnu sürekli olarak akıyorsa, burun çevresinde kabuklanma varsa, hapşırıyor, öksürüyor ya da enerjisi düşükse veteriner kontrolü şart. Bu belirtiler bazı hastalıkların erken habercisi olabilir ve tedavi gerekebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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