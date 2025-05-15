Kediler Neden Sürekli Kendilerini Yalar?

Anne kediler, doğumdan hemen sonra yavrularının üzerindeki zarları temizlemek ve nefes almalarını sağlamak için onları yalayarak ilk teması kurar. Bu davranış sadece temizlik amacı taşımaz, yavrunun hayata tutunması için gereklidir.

Emzirme döneminde de anneler, yavrularının altını temizlemek için onları yalamaya devam eder. Yavru kediler birkaç haftalık olduklarında annelerini taklit ederek kendi temizliklerini yapmaya başlar. Hatta kardeşleriyle birbirlerini yalama alışkanlığı da buradan doğar.