Kediler Neden Sürekli Kendilerini Yalar?
Kedilerin neden sürekli kendilerini yaladığını hiç merak ettiniz mi? Temiz olduklarını hepimiz biliyoruz ama bu davranış sadece hijyenle ilgili değil. Daha yavruyken başlayan bu alışkanlık, hayatları boyunca devam ediyor. Üstelik bazen keyif anına, bazen de stres tepkisine dönüşebiliyor. Kedilerin yaptığı bu hareket, düşündüğünüzden çok daha anlamlı olabilir.
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Her şey, doğdukları anda başlıyor desek pek yanılmış olmayız aslında.
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Kedilerin kendini yalaması her zaman hijyenle ilgili değil.
Kedilerin dili, tüylerinin dibindeki yağ bezlerini uyarır ve bu sayede salgılanan sebum, tüylerinin parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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