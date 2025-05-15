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Kediler Neden Sürekli Kendilerini Yalar?

Kediler Neden Sürekli Kendilerini Yalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 11:54

Kedilerin neden sürekli kendilerini yaladığını hiç merak ettiniz mi? Temiz olduklarını hepimiz biliyoruz ama bu davranış sadece hijyenle ilgili değil. Daha yavruyken başlayan bu alışkanlık, hayatları boyunca devam ediyor. Üstelik bazen keyif anına, bazen de stres tepkisine dönüşebiliyor. Kedilerin yaptığı bu hareket, düşündüğünüzden çok daha anlamlı olabilir.

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Her şey, doğdukları anda başlıyor desek pek yanılmış olmayız aslında.

Her şey, doğdukları anda başlıyor desek pek yanılmış olmayız aslında.

Anne kediler, doğumdan hemen sonra yavrularının üzerindeki zarları temizlemek ve nefes almalarını sağlamak için onları yalayarak ilk teması kurar. Bu davranış sadece temizlik amacı taşımaz, yavrunun hayata tutunması için gereklidir. 

Emzirme döneminde de anneler, yavrularının altını temizlemek için onları yalamaya devam eder. Yavru kediler birkaç haftalık olduklarında annelerini taklit ederek kendi temizliklerini yapmaya başlar. Hatta kardeşleriyle birbirlerini yalama alışkanlığı da buradan doğar.

Kedilerin kendini yalaması her zaman hijyenle ilgili değil.

Kedilerin kendini yalaması her zaman hijyenle ilgili değil.

Yaralanma veya ağrı gibi durumlarda kediler içgüdüsel olarak o bölgeyi yalarak rahatlama sağlamaya çalışır. Ancak fazlaya kaçtığında, yaranın enfekte olmasına bile neden olabilir. Doğada avcıların izlerini kokudan takip ettiğini bilen kediler, üzerlerindeki kokuyu silmek için de kendilerini yalar. 

Bu davranış, doğada yavrularını korumaya çalışan annelerin, emzirme sonrası kendilerini ve yavrularını yıkamasıyla da gözlemlenir. Hatta kedilerin yemek yedikten sonra mama kabının çevresini eşeliyor gibi yapmaları da kokuyu gizleme içgüdüsünden kaynaklanır.

Kedilerin dili, tüylerinin dibindeki yağ bezlerini uyarır ve bu sayede salgılanan sebum, tüylerinin parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Kedilerin dili, tüylerinin dibindeki yağ bezlerini uyarır ve bu sayede salgılanan sebum, tüylerinin parlak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Ayrıca bu yalama hareketi, pire ve benzeri parazitlerin uzaklaştırılmasında da oldukça etkili. Ter bezleri bulunmayan kediler, sıcak havalarda salyalarını tüylerine yayarak bir nebze serinleme sağlar. Aynı zamanda kedilere keyif de verir, bazıları sadece rahatlamak için kendilerini yalayabiliyor.

Ancak kimi zaman takıntı yaptıkları da oluyor tabii. Özellikle stres altındaki kediler, tıpkı insanların tırnak yeme alışkanlığı gibi kendilerini aşırı şekilde yalar. Bu da zamanla tüy dökülmesine ve ciltte yaralara neden olabilir. Yeni bir bebek, evdeki değişiklikler ya da evcil dostlarından ayrılmak bile davranışı tetikleyebilir. Çok erken annesinden ayrılan kedilerde ise yalama ve emme davranışı alışkanlık haline gelebilir ama güvenli ortamda zamanla azalır.

Eğer sıra dışı bir davranış görürseniz veteriner hekiminize danışmaktan çekinmeyin...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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