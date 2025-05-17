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Kediler Neden Bizim Aksimize Bu Kadar Sık Kusar?

Kediler Neden Bizim Aksimize Bu Kadar Sık Kusar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.05.2025 - 17:02

Kedinizin arada sırada halının ortasına kusması tanıdık bir manzara olabilir. Ama bu gerçekten normal mi, yoksa bir sağlık işareti mi? Veterinerler bu durumun çoğu zaman göründüğü gibi olmadığını söylüyor. Çünkü her “kusma” görünümlü olay gerçekten kusma olmayabiliyor. Bu yüzden kedilerin neden kustuğunu anlamak için biraz daha derine bakmak gerekiyor.

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Veteriner Sarah Schmid’e göre, aslında kedilerde “kusma gibi” görünen davranışların çoğu başka şeylerle karıştırılıyor.

Veteriner Sarah Schmid’e göre, aslında kedilerde “kusma gibi” görünen davranışların çoğu başka şeylerle karıştırılıyor.

Saç topakları, öksürük, öğürme ve regürjitasyon bu karışıklığa yol açan başlıca nedenler. Sağlıklı kediler günlerinin %30-50’sini tüylerini temizleyerek geçiriyor. Bu tüylerin bir kısmı sindirim sisteminden geçerken, bazen midede birikerek saç topağı olarak çıkarılıyor. 

Görüntü olarak kusmaya çok benzese de bu durum farklı ve genellikle zararsız kabul ediliyor. Ancak Schmid, bir kedinin yılda birkaç kereden fazla saç topağı çıkarmasının, fazla tımarlama ya da sindirim sistemiyle ilgili başka sorunlara işaret edebileceğini söylüyor.

Peki ya gerçekten kusuyorsa?

Peki ya gerçekten kusuyorsa?

Gerçek kusma genellikle mide kasılmalarıyla başlar ve içeriğin aktif şekilde dışarı atılmasıyla devam eder. Eğer kedi yemeğini yedikten hemen sonra geri çıkarıyor ama içeriği büyük ölçüde sindirilmemişse, bu muhtemelen kusma değil, regürjitasyondur. 

Regürjitasyon, yemeğin mideye bile ulaşmadan geri gelmesidir ve çoğunlukla kedinin yemeği çok hızlı yemesiyle ilişkilidir. Ayrıca öksürük de kusma gibi görünebilir; kediler bu sırada boyunlarını uzatır, yere kapanır ve çoğunlukla sadece köpük çıkarırlar. Bu detaylar, neyin ne olduğunu anlamada önemli çünkü doğru tespit, doğru tedaviyi getirir.

Her kusma durumu acil bir sorun değildir ama düzenli veya sık tekrarlayan kusmaların göz ardı edilmemesi gerekir.

Her kusma durumu acil bir sorun değildir ama düzenli veya sık tekrarlayan kusmaların göz ardı edilmemesi gerekir.

Eğer kediniz haftada birden fazla kusuyorsa, birkaç haftadır düzenli kusuyorsa ya da iştah, davranış ve kilo gibi başka değişiklikler de varsa mutlaka veterinere görünmelidir. 

Çünkü bazı kusma vakalarının altında yabancı cisim yutma, gıda alerjileri, bağırsak parazitleri, tiroid sorunları, diyabet, böbrek hastalıkları ya da kanser gibi ciddi nedenler yatabilir. Veterinerler, ayrıntılı bir sağlık geçmişi ve gözlemleriniz sayesinde doğru teşhis koyabilir. Kedinizin ne yediği, nasıl kustuğu, evde başka hasta hayvan olup olmadığı gibi bilgiler bu süreçte oldukça önemli.

Kusmanın nedeni bazen yanlış mama seçimi, alerji ya da fazla tüy yutma olabilir. Kedinizin tüylerini düzenli taramak, yavaş yemesini sağlamak ve gerekirse veteriner önerili mamalara geçmek bu gibi durumları hafifletebilir. Ayrıca, bazı durumlarda kusma başlamadan önce kedinizde huzursuzluk, salya, yutkunma gibi belirtiler görülebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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