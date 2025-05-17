Kediler Neden Bizim Aksimize Bu Kadar Sık Kusar?
Kedinizin arada sırada halının ortasına kusması tanıdık bir manzara olabilir. Ama bu gerçekten normal mi, yoksa bir sağlık işareti mi? Veterinerler bu durumun çoğu zaman göründüğü gibi olmadığını söylüyor. Çünkü her “kusma” görünümlü olay gerçekten kusma olmayabiliyor. Bu yüzden kedilerin neden kustuğunu anlamak için biraz daha derine bakmak gerekiyor.
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Veteriner Sarah Schmid’e göre, aslında kedilerde “kusma gibi” görünen davranışların çoğu başka şeylerle karıştırılıyor.
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Peki ya gerçekten kusuyorsa?
Her kusma durumu acil bir sorun değildir ama düzenli veya sık tekrarlayan kusmaların göz ardı edilmemesi gerekir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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