Kediler Neden Bizim Aksimize Bu Kadar Sık Kusar?

Eğer kediniz haftada birden fazla kusuyorsa, birkaç haftadır düzenli kusuyorsa ya da iştah, davranış ve kilo gibi başka değişiklikler de varsa mutlaka veterinere görünmelidir.

Çünkü bazı kusma vakalarının altında yabancı cisim yutma, gıda alerjileri, bağırsak parazitleri, tiroid sorunları, diyabet, böbrek hastalıkları ya da kanser gibi ciddi nedenler yatabilir. Veterinerler, ayrıntılı bir sağlık geçmişi ve gözlemleriniz sayesinde doğru teşhis koyabilir. Kedinizin ne yediği, nasıl kustuğu, evde başka hasta hayvan olup olmadığı gibi bilgiler bu süreçte oldukça önemli.

Kusmanın nedeni bazen yanlış mama seçimi, alerji ya da fazla tüy yutma olabilir. Kedinizin tüylerini düzenli taramak, yavaş yemesini sağlamak ve gerekirse veteriner önerili mamalara geçmek bu gibi durumları hafifletebilir. Ayrıca, bazı durumlarda kusma başlamadan önce kedinizde huzursuzluk, salya, yutkunma gibi belirtiler görülebilir.