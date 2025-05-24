Kediler Alüminyum Folyodan Neden Bu Kadar Çok Korkar?
Kedinize küçük bir şaka yapmak için mutfak tezgahına alüminyum folyo serip onu izlediniz mi hiç? Bir anda irkilip geri sıçradıysa yalnız değilsiniz. Folyo, kedilerin garip tepkiler vermesine yol açıyor Bu tepkinin nedeni ise sandığınızdan daha bilimsel. Gelin kedinizin bu garip davranışının ardındaki nedenlere birlikte bakalım.
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Kediler dünyayı bizden çok farklı algılar.
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Birçok kedi sahibi, kedisini mutfak tezgâhından ya da koltuktan uzaklaştırmak için alüminyum folyoyu kısa yoldan çözüm gibi görür.
Kedinizin kural tanımaz sandığınız davranışları aslında onun doğal ihtiyaçlarından kaynaklanıyor olabilir.
Alüminyum folyo sadece korkutmaz, bazen fiziksel ve psikolojik zararlara da neden olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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