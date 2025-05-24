Kediler Alüminyum Folyodan Neden Bu Kadar Çok Korkar?

Onlar için bir nesneye dokunmak, görmek ve duymak çoğu zaman aynı anda gerçekleşir. İlk olarak folyonun yüzeyi düzensiz ve kaygandır; bu da kedilerin son derece hassas olan patilerinde dengesizlik hissi yaratır. Üstelik folyodan çıkan ani ve tiz sesler onların tehdit algısını doğrudan tetikler.

Parlak yüzeyin ışığı yansıtma biçimi de cabası; birçok kedi bu görüntüyü suya benzettiği için folyo ile karşılaşınca bir anlamda görsel bir yanılsama yaşar. Dahası varsa da geçmişten gelen bir korku olabilir; daha önce folyoyla kötü bir deneyim yaşayan bir kedi, bir daha benzer ortama yaklaşmamayı tercih edebilir.