onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler Alüminyum Folyodan Neden Bu Kadar Çok Korkar?

Kediler Alüminyum Folyodan Neden Bu Kadar Çok Korkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2025 - 11:38

Kedinize küçük bir şaka yapmak için mutfak tezgahına alüminyum folyo serip onu izlediniz mi hiç? Bir anda irkilip geri sıçradıysa yalnız değilsiniz. Folyo, kedilerin garip tepkiler vermesine yol açıyor Bu tepkinin nedeni ise sandığınızdan daha bilimsel. Gelin kedinizin bu garip davranışının ardındaki nedenlere birlikte bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler dünyayı bizden çok farklı algılar.

Kediler dünyayı bizden çok farklı algılar.

Onlar için bir nesneye dokunmak, görmek ve duymak çoğu zaman aynı anda gerçekleşir. İlk olarak folyonun yüzeyi düzensiz ve kaygandır; bu da kedilerin son derece hassas olan patilerinde dengesizlik hissi yaratır. Üstelik folyodan çıkan ani ve tiz sesler onların tehdit algısını doğrudan tetikler. 

Parlak yüzeyin ışığı yansıtma biçimi de cabası; birçok kedi bu görüntüyü suya benzettiği için folyo ile karşılaşınca bir anlamda görsel bir yanılsama yaşar. Dahası varsa da geçmişten gelen bir korku olabilir; daha önce folyoyla kötü bir deneyim yaşayan bir kedi, bir daha benzer ortama yaklaşmamayı tercih edebilir.

Birçok kedi sahibi, kedisini mutfak tezgâhından ya da koltuktan uzaklaştırmak için alüminyum folyoyu kısa yoldan çözüm gibi görür.

Birçok kedi sahibi, kedisini mutfak tezgâhından ya da koltuktan uzaklaştırmak için alüminyum folyoyu kısa yoldan çözüm gibi görür.

Ancak bu yöntem sadece geçici bir caydırıcılık sağlar, uzun vadede ise kedinizin ortamı tehditkâr olarak algılamasına neden olabilir. Çünkü kedilerde korku üzerinden öğrenme, çoğu zaman sadece belirli bir alana değil, o alanla birlikte gelen duygulara da yayılır. 

Yani folyoyla uzaklaştırmak isterken kedinizin evini, stresli bir yere dönüştürebilirsiniz. Üstelik sürekli aynı korku tepkisiyle karşılaşmak, kedinizin size karşı olan güvenini de zedeler. Her seferinde korkan bir kedinin sizi görünce huzursuz olması ne kadar iç açıcı olabilir?

Kedinizin kural tanımaz sandığınız davranışları aslında onun doğal ihtiyaçlarından kaynaklanıyor olabilir.

Kedinizin kural tanımaz sandığınız davranışları aslında onun doğal ihtiyaçlarından kaynaklanıyor olabilir.

Yüksek yerlere çıkmak, yumuşak alanlara uzanmak ya da alanını işaretlemek istemesi, çoğu zaman genetik kodlarının bir parçasıdır. Bu davranışları baskılamak yerine, alternatifler sunmak çok daha etkili bir çözüm sağlar.

Örneğin sağlam bir tırmalama tahtası ya da yüksek bir pencere pervazı gibi alanlar, kedinizin içgüdülerini sağlıklı şekilde tatmin eder. Ayrıca onların hoşlanmadığı yumuşak kokularla bazı alanları doğal şekilde uzaklaştırıcı hale getirebilirsiniz. Böylece folyo gibi ani korkularla değil, nazik yönlendirmelerle kedinizin davranışlarını olumluya çevirmiş olursunuz.

Alüminyum folyo sadece korkutmaz, bazen fiziksel ve psikolojik zararlara da neden olabilir.

Alüminyum folyo sadece korkutmaz, bazen fiziksel ve psikolojik zararlara da neden olabilir.

Meraklı bir kedi folyoyu ısırmaya kalkarsa keskin kenarları ağzını ya da dilini yaralayabilir. Yutma durumunda ise sindirim sisteminde ciddi tıkanmalar meydana gelebilir. Bu gibi kazaların önüne geçmek için folyoyu yalnızca geçici bir çözüm olarak düşünmek bile riskli olabilir. 

Diğer yandan sürekli strese maruz kalan kedilerin davranışları da değişebilir. Uyuşukluk, saldırganlık ya da tuvalet alışkanlıklarında bozulma gibi durumlar görülebilir. Yani folyo ilk başta işinize yarar gibi gözükse de uzun vadede kedinizin ruh halini zedeleyebilir. Folyo gibi ani çözümler yerine, ilgi çekici oyunlar, tırmanma alanları ve yönlendirmelerle kedinizle daha sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın