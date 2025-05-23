Kedinizin Mama ve Su Kabını Ne Sıklıkla Yıkamalısınız?

Kedinizin yemek kabı mümkünse her öğünden sonra, su kabı ise en az günde bir kez yıkanmalı. Özellikle yaş mama verilen kedilerde bu temizlik daha da kritik çünkü yaş mamalar kısa sürede bozulabilir.

Eğer kediniz mamasını hemen bitirmeyen bir yapıdaysa, artan yiyecekler hemen kaldırılmalı ve kap temizlenmeden yeniden doldurulmamalı. Su kabı her gün tazelenmeli ve içinde oluşabilecek bakteri birikimini önlemek için düzenli yıkanmalıdır. Görünüşte kirli olmasa bile kapların yüzeyinde gözle görülmeyen mikro çatlaklarda bakteriler hızla çoğalabilir.