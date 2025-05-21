Kediler Neden Zeytini Bu Kadar Çok Sever?
Zeytin gördüğünde bir anda coşan kediniz oldu mu hiç? Önce kokluyor, sonra kendinden geçmiş gibi yuvarlanıyor olabilir. Bu davranış size biraz tuhaf gelmiş olabilir ama yalnız değilsiniz. Pek çok kedi zeytinle karşılaştığında benzer şekilde tepki veriyor. Peki ama neden bazı kediler zeytine karşı bu kadar garip bir heyecan duyuyor?
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Zeytinlerin kediler üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi içinde bulunan nepetalakton isimli kimyasal.
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Zeytin karşısında bazı kediler çılgınlar gibi koştururken, bazıları sadece koklayıp geçebilir çünkü bu durum tamamen genetik.
Peki kedilere zeytin vermek zararlı mıdır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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