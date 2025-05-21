onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler Neden Zeytini Bu Kadar Çok Sever?

Kediler Neden Zeytini Bu Kadar Çok Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 11:50

Zeytin gördüğünde bir anda coşan kediniz oldu mu hiç? Önce kokluyor, sonra kendinden geçmiş gibi yuvarlanıyor olabilir. Bu davranış size biraz tuhaf gelmiş olabilir ama yalnız değilsiniz. Pek çok kedi zeytinle karşılaştığında benzer şekilde tepki veriyor. Peki ama neden bazı kediler zeytine karşı bu kadar garip bir heyecan duyuyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeytinlerin kediler üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi içinde bulunan nepetalakton isimli kimyasal.

Zeytinlerin kediler üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi içinde bulunan nepetalakton isimli kimyasal.

Bu madde aynı zamanda kedilerin bayıldığı kedi otunda da bulunuyor. Zeytini koklayan kedi, bu kimyasalı burun yoluyla alıyor ve beynindeki “vomeronazal organ” adı verilen özel bir bölgede algılıyor. Bu organ, kedilerin feromonları yani diğer kedilerle ilgili kokusal bilgileri tanımasını sağlıyor ve biz insanlarda yok.

Nepetalakton sayesinde kediler çiftleşme dönemindeymiş gibi hissediyor ve hormonları uyarılıyor, işte bu yüzden zeytine karşı bazen aşırı tepkiler verebiliyorlar.

Zeytin karşısında bazı kediler çılgınlar gibi koştururken, bazıları sadece koklayıp geçebilir çünkü bu durum tamamen genetik.

Zeytin karşısında bazı kediler çılgınlar gibi koştururken, bazıları sadece koklayıp geçebilir çünkü bu durum tamamen genetik.

Tıpkı kedi otuna karşı olan duyarlılık gibi, bazı kediler zeytine hiç ilgi göstermeyebilir. İlginç olan şu ki bu etki sadece yeşil ya da siyah zeytinle sınırlı değil, en yoğun tepki genellikle yeşil zeytin veya biberli zeytinle görülüyor çünkü bunlar daha fazla nepetalakton içeriyor. 

Kokusunu duyan kediler oyuncu hale gelebiliyor, patilerini yere sürtüyor, göz bebekleri büyüyor ve bazıları sakinleşerek daha çok ilgi göstermeye açık hale geliyor. Nadiren de olsa bazı kedilerde agresif davranışlar görülebiliyor.

Peki kedilere zeytin vermek zararlı mıdır?

Peki kedilere zeytin vermek zararlı mıdır?

Zeytin, küçük miktarlarda kediler için zararlı değil; ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle zeytinin çekirdeği boğulma riski taşıyor, bu yüzden kedinize verecekseniz mutlaka çekirdeğini çıkarmalısınız. Ayrıca zeytinler genellikle tuzlu salamuralarda bekletildiği için fazla miktarda sodyum içeriyor. Bu da özellikle kalp ya da böbrek rahatsızlığı olan kediler için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. 

Düzenli olarak zeytin vermek beslenme açısından gereksiz çünkü kediler etoburdur ve zeytin gibi bitkisel kaynaklardan besin almasına ihtiyaç duymazlar. Zeytin yağı da aynı şekilde aşırıya kaçıldığında ishal ya da mide bulantısı yapabilir. Ama ara sıra, küçük miktarlarda, ödül gibi verildiğinde herhangi bir sorun yaratmaz. Sadece zeytinlerin içine doldurulan sarımsak ya da biber gibi maddelere dikkat edin çünkü bunlar kediler için toksik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

peyniride çok seviyorlar