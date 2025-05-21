Kediler Neden Zeytini Bu Kadar Çok Sever?

Bu madde aynı zamanda kedilerin bayıldığı kedi otunda da bulunuyor. Zeytini koklayan kedi, bu kimyasalı burun yoluyla alıyor ve beynindeki “vomeronazal organ” adı verilen özel bir bölgede algılıyor. Bu organ, kedilerin feromonları yani diğer kedilerle ilgili kokusal bilgileri tanımasını sağlıyor ve biz insanlarda yok.

Nepetalakton sayesinde kediler çiftleşme dönemindeymiş gibi hissediyor ve hormonları uyarılıyor, işte bu yüzden zeytine karşı bazen aşırı tepkiler verebiliyorlar.