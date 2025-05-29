Siz Fark Etmeseniz de Kedinizin Hiç Sevmediği Davranışlar
Kediler bizimle aynı dili konuşmaz ama verdikleri tepkilerle pek çok şey anlatırlar. Sevimli bir poz verdiğinde eğleniyor sandığınız dostunuz aslında stresten donup kalmış olabilir. Ona sarılırken siz mutluluktan uçarken o kendini tehdit altında hissediyor olabilir. Üstelik çoğu zaman bu sinyalleri yanlış yorumluyoruz. Hal böyleyken istemeden canını sıkmak işten bile değil. Peki bunlar hangi davranışlar? Gelin bakalım...
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Değişiklik, insan için keyifli olabilir ama kediler için aynı şeyi söylemek zor.
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Onu sevmek için can atıyor olabilirsiniz ama kediler bazen yalnız kalmak ister.
Sarılmak sizin için sevgi göstergesi olabilir ama kediniz için öyle olmayabilir.
Kediler köpeklerle karıştırılmaktan hiç hoşlanmazlar.
Kostümler, fotoğraflar ve videolar... Hepsi eğlenceli ama kediniz için ne ifade ediyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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