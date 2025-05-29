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Siz Fark Etmeseniz de Kedinizin Hiç Sevmediği Davranışlar

Siz Fark Etmeseniz de Kedinizin Hiç Sevmediği Davranışlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 17:05

Kediler bizimle aynı dili konuşmaz ama verdikleri tepkilerle pek çok şey anlatırlar. Sevimli bir poz verdiğinde eğleniyor sandığınız dostunuz aslında stresten donup kalmış olabilir. Ona sarılırken siz mutluluktan uçarken o kendini tehdit altında hissediyor olabilir. Üstelik çoğu zaman bu sinyalleri yanlış yorumluyoruz. Hal böyleyken istemeden canını sıkmak işten bile değil. Peki bunlar hangi davranışlar? Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Değişiklik, insan için keyifli olabilir ama kediler için aynı şeyi söylemek zor.

Değişiklik, insan için keyifli olabilir ama kediler için aynı şeyi söylemek zor.

Ev taşıma, mobilya yerleştirme ya da aniden ortaya çıkan kalabalık misafir grupları... Tüm bu değişimler, bir kedinin gözünde büyük stres sebebi olabilir. Özellikle taşıma çantası ve araba yolculuğu gibi olaylara küçük yaşlardan itibaren alıştırılmayan kediler, bu süreçleri oldukça travmatik geçirebilir. Ani değişimlerin önüne geçemiyorsak bile, deneyimlere yavaşça ve güven duygusuyla alışmalarını sağlamak mümkün.

Vücut dilini takip ederek neyi ne kadar tolere ettiğini anlamak ve bunu göz önünde bulundurarak hareket etmek, kedinizin hem psikolojik hem fiziksel sağlığını olumlu yönde etkiler.

Onu sevmek için can atıyor olabilirsiniz ama kediler bazen yalnız kalmak ister.

Onu sevmek için can atıyor olabilirsiniz ama kediler bazen yalnız kalmak ister.

Bazı insanlar, kedisinin bir yere saklanmasını korkaklık ya da çekingenlik olarak yorumlayıp onu zorla kucağına alabilir. Fakat bu durum kedinizin stresini azaltmak yerine artırır ve aranızdaki güven bağını zedeleyebilir. Tıpkı insanlar gibi kedilerin de stresle baş etme yöntemleri vardır; saklanmak, sessiz bir köşeye çekilmek ve yüksek yerlere tırmanmak bunlardan sadece bazılarıdır.

Eğer bu alanlar onlara sağlanmazsa, kediniz kendini savunmaya çekebilir. Oyunla ya da pozitif pekiştirmeyle ilişki kurmak ise çok daha sağlıklı bir yol olacaktır.

Sarılmak sizin için sevgi göstergesi olabilir ama kediniz için öyle olmayabilir.

Sarılmak sizin için sevgi göstergesi olabilir ama kediniz için öyle olmayabilir.

Birçok kedi kucağa alınmayı ya da sıkıca sarılmayı sevmez. Hatta bazıları karın bölgesine dokunulmasından hiç hoşlanmaz. Ne yazık ki bazen bu sınırları fark etmeden aşabiliyoruz. Kedinizin mırlıyor olması her zaman mutluluk belirtisi değildir, bazen bu mırıldanma stresin de bir yansıması olabilir. Onun size gösterdiği sınırları anlamak, gerçekten keyif aldığı şekilde etkileşim kurmak için oldukça önemli.

Kediler köpeklerle karıştırılmaktan hiç hoşlanmazlar.

Kediler köpeklerle karıştırılmaktan hiç hoşlanmazlar.

Bir kediye köpek gibi davranmak hem onun doğasına aykırıdır hem de istenmeyen davranışlara yol açabilir. Eğitim verirken ya da bir alışkanlık kazandırmaya çalışırken kediye özel yöntemler uygulanmalı. Ceza temelli eğitimlerin işe yaramadığı, hatta ilişkinizi zedeleyebileceği unutulmamalı.

Su fışkırtmak gibi yaygın ama yanlış yöntemler, kedinizin çevresine karşı da güvensizlik geliştirmesine sebep olabilir. Onu korkutmak yerine, istenen davranışları ödüllendirmek çok daha işlevsel.

Kostümler, fotoğraflar ve videolar... Hepsi eğlenceli ama kediniz için ne ifade ediyor?

Kostümler, fotoğraflar ve videolar... Hepsi eğlenceli ama kediniz için ne ifade ediyor?

İnternette viral olan pek çok kedi videosu aslında hayvan davranış uzmanlarını endişelendiriyor. Çünkü bu videoların bir kısmı kedilerin korku, panik ya da saldırganlık belirtileri gösterdiği anları içeriyor ve bu yanlış tepkiler gülünç sanılıyor.

Ayrıca kedilere kıyafet giydirmek gibi insan merkezli davranışlar onların doğasına hiç uygun değil. Bazı kediler bu tür etkileşimleri tolere edebilir ama zevk aldıkları anlamına gelmiyor. Vücut dili sinyallerine dikkat edilmeden yapılan her davranış, kedinin güvenini zedeleyebilir.

Onunla sağlıklı bir ilişki kurmanın yolu, isteklerini ve sınırlarını tanımaktan geçiyor. Unutmayın, kediler de sevilmek ister ama kendi kurallarına göre!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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