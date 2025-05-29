Siz Fark Etmeseniz de Kedinizin Hiç Sevmediği Davranışlar

Ev taşıma, mobilya yerleştirme ya da aniden ortaya çıkan kalabalık misafir grupları... Tüm bu değişimler, bir kedinin gözünde büyük stres sebebi olabilir. Özellikle taşıma çantası ve araba yolculuğu gibi olaylara küçük yaşlardan itibaren alıştırılmayan kediler, bu süreçleri oldukça travmatik geçirebilir. Ani değişimlerin önüne geçemiyorsak bile, deneyimlere yavaşça ve güven duygusuyla alışmalarını sağlamak mümkün.

Vücut dilini takip ederek neyi ne kadar tolere ettiğini anlamak ve bunu göz önünde bulundurarak hareket etmek, kedinizin hem psikolojik hem fiziksel sağlığını olumlu yönde etkiler.