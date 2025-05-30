Kediler Sahiplerinin Duygu Durumlarını Anlar mı?
Kedinizin üzgün olduğunuzda yanınıza gelip sessizce oturduğunu hiç fark ettiniz mi? Sadece size bakarak ya da yavaşça yanınıza sokularak adeta sizi teselli etmeye çalışıyor gibiler. Bu davranışlar çoğu zaman tesadüf gibi görünse de aslında bilim bunun ardında güçlü bir bağ olduğunu söylüyor. Kediler, düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlayabiliyor olabilir. Onlarla kurduğumuz ilişki, sandığımızdan derin... Gelin bakalım.
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Kediler duygularımızı anlayabilir mi?
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Peki nasıl anlıyorlar?
Her kedinin mizacı farklı olsa da çoğu, sahibinin duygularına tepki verecek kadar dikkatli ve duyarlı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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