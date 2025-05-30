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Kediler Sahiplerinin Duygu Durumlarını Anlar mı?

Kediler Sahiplerinin Duygu Durumlarını Anlar mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 12:51

Kedinizin üzgün olduğunuzda yanınıza gelip sessizce oturduğunu hiç fark ettiniz mi? Sadece size bakarak ya da yavaşça yanınıza sokularak adeta sizi teselli etmeye çalışıyor gibiler. Bu davranışlar çoğu zaman tesadüf gibi görünse de aslında bilim bunun ardında güçlü bir bağ olduğunu söylüyor. Kediler, düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlayabiliyor olabilir. Onlarla kurduğumuz ilişki, sandığımızdan derin... Gelin bakalım.

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Kediler duygularımızı anlayabilir mi?

Kediler duygularımızı anlayabilir mi?

Kedilerin mutluluk, korku, öfke ve hatta hüzün gibi duyguları hissedebildiği uzun süredir biliniyor. Ancak duygularını köpekler gibi dışa vurmadıkları için onların bizi ne kadar anladığı konusu hep muallakta kaldı. Ta ki bilim insanları bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyene kadar. 

2015 yılında yapılan bir araştırmada, kedilerin sahiplerinin gülümseyip gülümsemediğine göre davranışlarını değiştirdiği gözlemlendi. Sahipleri gülümsediğinde kediler daha sevecen davranışlar sergilerken, surat asan sahiplerinden uzak durmayı tercih ettiler. Bu da onların yalnızca yüz ifadelerimizi değil, o anki ruh halimizi de algılayabildiklerini gösteriyor.

Peki nasıl anlıyorlar?

Peki nasıl anlıyorlar?

Kediler, 21’e yakın farklı sesle iletişim kurabiliyor ve vücut dillerini oldukça etkin kullanıyorlar. Tıpkı bizim onların ruh halini göz temasından ya da kuyruk hareketlerinden anlayabildiğimiz gibi, onlar da bizim ses tonumuzdan ve yüz ifadelerimizden ruh halimizi çözebiliyor. 

Örneğin İtalya’da yapılan bir başka araştırma, kedilerin sadece mutlu ya da kızgın yüzleri ayırt etmekle kalmayıp bu yüzlere uygun sesleri eşleştirme konusunda da başarılı olduğunu gösterdi. Üstelik bazı kediler, korkuya dair insan kokularına da tepki vererek stres belirtileri gösteriyor. Yani sadece görsel ve işitsel değil, koku yoluyla da duygularımızı algılayabiliyorlar.

Her kedinin mizacı farklı olsa da çoğu, sahibinin duygularına tepki verecek kadar dikkatli ve duyarlı.

Her kedinin mizacı farklı olsa da çoğu, sahibinin duygularına tepki verecek kadar dikkatli ve duyarlı.

Üzgün olduğunuzda gelip yanınızda yatması, size sürtünmesi veya sessizce bakması tesadüf değil. Bazıları daha mesafeli kalarak sizi uzaktan gözlemlemeyi tercih edebilir ama sizi hissetmediği anlamına gelmez. 

Özellikle aranızdaki bağ güçlendikçe, sizinle daha fazla senkronize olmaya başlarlar. Sizin duygusal durumunuza göre daha sevecen ya da daha temkinli davranmaları, aranızdaki bağın ne kadar derin olduğunu gösterir.

Kedinizin sizin üzgün ya da stresli olduğunuzu anlaması bir yana, bu durum onların ruh halini de etkileyebiliyor. Günlük rutindeki değişimler, sizin gergin ya da dalgın oluşunuz onların huzurunu bozabiliyor. Bu yüzden sadece kedinizin sizi anlamasını beklemek değil, sizin de onun beden dilini anlamanız önemli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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