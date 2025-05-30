Kediler Sahiplerinin Duygu Durumlarını Anlar mı?

Kedilerin mutluluk, korku, öfke ve hatta hüzün gibi duyguları hissedebildiği uzun süredir biliniyor. Ancak duygularını köpekler gibi dışa vurmadıkları için onların bizi ne kadar anladığı konusu hep muallakta kaldı. Ta ki bilim insanları bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyene kadar.

2015 yılında yapılan bir araştırmada, kedilerin sahiplerinin gülümseyip gülümsemediğine göre davranışlarını değiştirdiği gözlemlendi. Sahipleri gülümsediğinde kediler daha sevecen davranışlar sergilerken, surat asan sahiplerinden uzak durmayı tercih ettiler. Bu da onların yalnızca yüz ifadelerimizi değil, o anki ruh halimizi de algılayabildiklerini gösteriyor.