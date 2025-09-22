onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Balığının Su Kaplumbağası Tarafından Yendiğini Gören Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Balığının Su Kaplumbağası Tarafından Yendiğini Gören Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2025 - 08:32

İçerik Devam Ediyor

Akvaryum kurmak eğlenceli ve rahatlatıcı bir uğraş olsa da besleyeceğimiz hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekebiliyor. Aynı ortamı paylaşacak hayvanların huyunu suyunu bilmeyince hayal kırıklığı yaşatabiliyor. TikTok'ta Neşegül Karaman isimli kullanıcı da baktığı süs balığı aldığı su kaplumbağasının gazabına uğrayınca hayatının şokunu yaşadı. Sadece olay değil TikTok kullanıcısının anlatış tarzı da viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Hem etçil hem otçul olsalar da özellikle genç su kaplumbağaları proteine ihtiyaç duyduklarında etçil eğilimli olabiliyor.

Hem etçil hem otçul olsalar da özellikle genç su kaplumbağaları proteine ihtiyaç duyduklarında etçil eğilimli olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın