Balığının Su Kaplumbağası Tarafından Yendiğini Gören Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Akvaryum kurmak eğlenceli ve rahatlatıcı bir uğraş olsa da besleyeceğimiz hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekebiliyor. Aynı ortamı paylaşacak hayvanların huyunu suyunu bilmeyince hayal kırıklığı yaşatabiliyor. TikTok'ta Neşegül Karaman isimli kullanıcı da baktığı süs balığı aldığı su kaplumbağasının gazabına uğrayınca hayatının şokunu yaşadı. Sadece olay değil TikTok kullanıcısının anlatış tarzı da viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o görüntüler 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem etçil hem otçul olsalar da özellikle genç su kaplumbağaları proteine ihtiyaç duyduklarında etçil eğilimli olabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın