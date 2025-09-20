onedio
TikTok'ta 100 Milyondan Fazla Görüntülenen Lohusa Kadının Günlük Rutini Derin Bir İç Çektirtti!

Merve Ersoy
20.09.2025 - 13:43

Son dönemde sosyal medyada sık sık günlük rutinleri izliyoruz. Çoğunlukla abartılı geçen bu rutinler, kimi zaman da hepimizin yaşadığı ya da yaptığı şeyleri içeriyor. Yenidoğan bebeklikten itibaren hayatımızda önemli bir yer tutan rutinlerin lükse kaçması ise şaşırtıcı gelebiliyor.

Lohusa bir kadının yaptığı rutin paylaşımı da tam olarak bu hisleri uyandırdı. Yenidoğan bebeği olan bir kadın, günlük lüks rutinini TikTok'ta paylaştı. 100 milyon izlenme alan görüntüler züğürt çenemizi bir kez daha yordu.

Kaynak: Populicc

Lohusa bir kadının günlük rutinini buradan izleyebilirsiniz:

Hayatımızda önemli bir yer kaplayan rutinler, bebeklikten itibaren büyük önem taşır.

Sadece bebek ve çocuklarda değil, yetişkinlerde de rutinler stres seviyelerini düşürür, uyku düzenini iyileştirir, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler ve kişiye daha fazla kontrol ve mutluluk hissi verir. Son dönemde sık sık karşılaştığımız rutin videoları, başka insanların rutinleriyle kendi hayatımızı karşılaştırmamızın önünü açıyor.

Lohusa bir kadın da kendi günlük rutinini paylaştı. TikTok'ta 100 milyondan fazla izlenen görüntülerde kadının lüks hayatı derin bir iç çekmemize sebep oldu.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
