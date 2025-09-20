TikTok'ta 100 Milyondan Fazla Görüntülenen Lohusa Kadının Günlük Rutini Derin Bir İç Çektirtti!

Son dönemde sosyal medyada sık sık günlük rutinleri izliyoruz. Çoğunlukla abartılı geçen bu rutinler, kimi zaman da hepimizin yaşadığı ya da yaptığı şeyleri içeriyor. Yenidoğan bebeklikten itibaren hayatımızda önemli bir yer tutan rutinlerin lükse kaçması ise şaşırtıcı gelebiliyor.

Lohusa bir kadının yaptığı rutin paylaşımı da tam olarak bu hisleri uyandırdı. Yenidoğan bebeği olan bir kadın, günlük lüks rutinini TikTok'ta paylaştı. 100 milyon izlenme alan görüntüler züğürt çenemizi bir kez daha yordu.

Kaynak: Populicc