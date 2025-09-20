onedio
Köyceğiz Alev Alev Yanıyor! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Dilara Şimşek
20.09.2025 - 10:39

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan Antalya Alanya da yangınlara teslim.

Yazın ciğerlerimizi yakan orman yangınları Eylül ayında da devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi iki gündür yanıyor.

Dün saat 00.30 sıralarında Köyceğiz’in Akköprü Mahallesi’ndeki ormanda yangın çıktı. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edildi.

218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi.

Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Yangın böyle görüntülendi:

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 mahallede etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Bölgede 20 ev daha boşaltılırken, yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

