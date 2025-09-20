Köyceğiz Alev Alev Yanıyor! Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazın ciğerlerimizi yakan orman yangınları Eylül ayında da devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi iki gündür yanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi.
Yangın böyle görüntülendi:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın