Ne Altın Ne Dolar… Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 10:13

Vatandaşlar en kârlı ve en çok kazandıran yatırım aracının hangisi olduğunu merak ediyor. Altın her dönem kazandırması nedeniyle ‘güvenli liman’ olarak adlandırılırken dövizde yaşanan sert dalgalanmalar akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Peki neye yatırım yapılmalı? Yatırım araçlarının haftalık performansı incelendi. Borsa İstanbul’daki hisse senetleri dolar, euro ve altını geride bıraktı.

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi?

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul’da işlem göre BIST100 endeksi oldu. Haftalık yatırım araçları incelendiğinde hisse senetleri önce çıktı. Haftalık bazda gram altın fiyatı yüzde 0,37; Euro/TL yüzde 0,39; dolar/TL yüzde 0,03 değer kazanırken hisse senetleri yüzde 8.89 değer gördü.

Hisse senedi fonları kazandırdı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile 'hisse senedi' fonları öne çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 liraya ulaştı. Euro ise yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 lira oldu.

