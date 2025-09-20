Ne Altın Ne Dolar… Bu Hafta Ona Yatırım Yapan Kazandı!

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile 'hisse senedi' fonları öne çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 liraya ulaştı. Euro ise yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 lira oldu.