‘Çok Kuvvetli Olacak’ Sözleriyle Açıklandı! Meteoroloji Yağış İçin Saat Verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül hava tahmin haritasını yayımladı. Meteoroloji dört kentte sarı kodlu uyarı vererek kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. MGM'nin paylaştığı haritalarda ise yağışların başlayacağı saatler yer aldı. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Verdi
Bölgelerde Hava Durumu
Meteoroloji Renk Kodları Ne? Sarı Kod Uyarısı Ne Demek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın