‘Çok Kuvvetli Olacak’ Sözleriyle Açıklandı! Meteoroloji Yağış İçin Saat Verdi

Meteoroloji, 20 Eylül Cumartesi hava durumunu paylaştı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

20 Eylül Cumartesi Hava Durumu

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda 'sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadeleri yer aldı.