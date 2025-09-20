onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
‘Çok Kuvvetli Olacak’ Sözleriyle Açıklandı! Meteoroloji Yağış İçin Saat Verdi

‘Çok Kuvvetli Olacak’ Sözleriyle Açıklandı! Meteoroloji Yağış İçin Saat Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Eylül hava tahmin haritasını yayımladı. Meteoroloji dört kentte sarı kodlu uyarı vererek kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. MGM'nin paylaştığı haritalarda ise yağışların başlayacağı saatler yer aldı. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji, 20 Eylül Cumartesi hava durumunu paylaştı. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

20 Eylül Cumartesi Hava Durumu

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda 'sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Verdi

Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Verdi

Meteoroloji dört kente sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Sarı Kod Uyarısı Verilen Kentler

Uyarılara göre Artvin, Rize, Giresun, Trabzon'da kuvvetli yağış bekleniyor. Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. MGM, açıklamasında hadisenin şiddetini ise 'Çok kuvvetli yağış' olarak açıkladı.

Meteoroloji Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışların 20 Eylül Cumartesi saat 06.00'dan 21 Eylül Pazar sabah 06.00'a kadar etkili olacağını belirtti.

Bölgelerde Hava Durumu

Bölgelerde Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

AKDENİZ

Rüzgarın, Mersin'in batı, Kahramanmaraş'ın kuzey keimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu olacak. Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu. Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Renk Kodları Ne? Sarı Kod Uyarısı Ne Demek?

Meteoroloji Renk Kodları Ne? Sarı Kod Uyarısı Ne Demek?

Meteoroloji hava durumunun tehlikesini belirtmek için kodlu uyarılarda bulunuyor. 

Meteoroloji Renk Kodları Anlamları

Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı renk kodları hava durumunun nasıl olacağını anlatıyor.

Yeşil Kodlu Uyarı Nedir?

Tehlike yok anlamına geliyor. Dikkat edilmesi gereken meteorolojik hadisenin gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.

Sarı Kodlu Uyarı Nedir?

Havada potansiyel tehlike olduğunu gösteriyor. Beklenen hadise olağandışı değil ancak; dikkatli davranılmalı.

Turuncu Kodlu Uyarı Nedir?

Havada ‘tehlikeli durum’ olacağı ifade edilyior. Turuncu renkli uyarı bu meteorolojik hadisenin sıklıkla gerçekleşmediğini gösteriyor. Bu renkle uyarı verilirse hasar ve kayıpların oluşabileceği; bu nedenle dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.

Kırmızı Kodlu Uyarı Nedir?

Beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli olacağını ve hayatı tehdit ettiğini anlamını taşıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşacağı tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın