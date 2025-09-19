İnsanlık Tarihini Değiştirecek! Göbeklitepe’de Yan Yatmış İnsan Heykeli Bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Göbeklitepe’nin yapılarında bir oda duvarının içinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Bu yeni buluntu neolitik çağ ritüeline ışık tutacak çok değerli keşif olacak” dedi.
Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden daha eski... İnsanlık tarihini değiştiren çok sayıda kalıntı ortaya çıkarıldı.
Göbeklitepe'de yan yatmış insan heykeli bulundu. Bakan, "Çok değerli keşif" sözüyle duyurdu.
