İnsanlık Tarihini Değiştirecek! Göbeklitepe’de Yan Yatmış İnsan Heykeli Bulundu

Göbeklitepe, insanlık tarihi açısında son derece arkeolojik bir bölge. Sadece Türkiye için değil tüm insanlık tarihine ışık tutan keşifler nedeniyle Göbeklitepe büyük önem taşıyor. Göbeklitepe bilindiği kadarıyla yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. Yani bu Mısır Piramitleri’nden 7 bin 500 yıl daha eski anlamına geliyor.

Göbeklitepe 1963 yılında keşfedildi. İlk kazılar ise 1995 yılında başladı. Kazılar günümüzde de devam ederken insanlık tarihine ışık tutan keşifler devam ediyor.