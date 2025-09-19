onedio
İnsanlık Tarihini Değiştirecek! Göbeklitepe’de Yan Yatmış İnsan Heykeli Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 11:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Göbeklitepe’nin yapılarında bir oda duvarının içinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Bu yeni buluntu neolitik çağ ritüeline ışık tutacak çok değerli keşif olacak” dedi.

Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden daha eski... İnsanlık tarihini değiştiren çok sayıda kalıntı ortaya çıkarıldı.

Göbeklitepe, insanlık tarihi açısında son derece arkeolojik bir bölge. Sadece Türkiye için değil tüm insanlık tarihine ışık tutan keşifler nedeniyle Göbeklitepe büyük önem taşıyor. Göbeklitepe bilindiği kadarıyla yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. Yani bu Mısır Piramitleri’nden 7 bin 500 yıl daha eski anlamına geliyor. 

Göbeklitepe 1963 yılında keşfedildi. İlk kazılar ise 1995 yılında başladı. Kazılar günümüzde de devam ederken insanlık tarihine ışık tutan keşifler devam ediyor.

Göbeklitepe'de yan yatmış insan heykeli bulundu. Bakan, "Çok değerli keşif" sözüyle duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Göbeklitepe’nin yapılarında bir oda duvarının içinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Bu yeni buluntu neolitik çağ ritüeline ışık tutacak çok değerli keşif olacak” ifadelerini kullandı.

