Netanyahu'nun Sözleri İstanbul'da Alarm Seviyesini Yükseltti! Siloam Yazıtı MİT'in Kontrolünde
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Siloam Yazıtı ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Anıtı almak için zamanında büyük uğraş verdiğini itiraf eden Netanyahu'nun bu sözlerinin ardından gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile irtibata geçen Terkoğlu, Siloam Yazıtı'nın MİT tarafından korunduğunu ve Netanyahu'nun sözlerinin ardından güvenlik seviyesinin artırılacağını yazdı.
Netanyahu, zamanında Türkiye'de bulunan Siloam Yazıtı'nı almak için uğraş verdiğini itiraf etti.
Siloam Yazıtı MİT tarafından korunuyor. Tarihi eserin koruma seviyesi artırılacak.
Siloam Yazıtı (Silvan) Nedir?
