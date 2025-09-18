Netanyahu'nun Sözleri İstanbul'da Alarm Seviyesini Yükseltti! Siloam Yazıtı MİT'in Kontrolünde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs’te bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Siloam (Silvan) Yazıtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, geçmişte Siloam Yazıtı’nı almak için büyük uğraş verdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde gerçekleşmediğini dile getirdi.

Netanyahu, 1998 yılında eski başbakan Mesut Yılmaz’dan anıtı istediğini ve “Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim” teklifinde bulunduğunu açıkladı.