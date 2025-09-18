onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Netanyahu'nun Sözleri İstanbul'da Alarm Seviyesini Yükseltti! Siloam Yazıtı MİT'in Kontrolünde

Netanyahu'nun Sözleri İstanbul'da Alarm Seviyesini Yükseltti! Siloam Yazıtı MİT'in Kontrolünde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 10:35

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Siloam Yazıtı ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Anıtı almak için zamanında büyük uğraş verdiğini itiraf eden Netanyahu'nun bu sözlerinin ardından gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile irtibata geçen Terkoğlu, Siloam Yazıtı'nın MİT tarafından korunduğunu ve Netanyahu'nun sözlerinin ardından güvenlik seviyesinin artırılacağını yazdı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netanyahu, zamanında Türkiye'de bulunan Siloam Yazıtı'nı almak için uğraş verdiğini itiraf etti.

Netanyahu, zamanında Türkiye'de bulunan Siloam Yazıtı'nı almak için uğraş verdiğini itiraf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs’te bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Siloam (Silvan) Yazıtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, geçmişte Siloam Yazıtı’nı almak için büyük uğraş verdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde gerçekleşmediğini dile getirdi. 

Netanyahu, 1998 yılında eski başbakan Mesut Yılmaz’dan anıtı istediğini ve “Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim” teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Siloam Yazıtı MİT tarafından korunuyor. Tarihi eserin koruma seviyesi artırılacak.

Siloam Yazıtı MİT tarafından korunuyor. Tarihi eserin koruma seviyesi artırılacak.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Netanyahu'nun Siloam Yazıtı ile ilgili söylediklerinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçti. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Siloam Yazıtı’nın bulunduğu odanın kapısında “Girilmez” yazısı yazıyor. Müze yönetimi yazıtın sergilendiği binanın 3 yıldır restorasyonda olduğunu ve bu nedenle kapalı olduğunu dile getirdi. 

Kültür Bakanlığı’nı arayan Terkoğlu, yazıtın sağlıklı şekilde korunduğu bilgisini aldı. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle eserin son durumunun görüntüsü paylaşılmadı. 

Öte yandan Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını arayarak Siloam Yazıtı’nın güvenlik boyutunu sordu. 

Terkoğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Eserin, Kültür Bakanlığı’nın yanı sıra, MİT tarafından da uluslararası seviyede korunduğu bilgisini verdiler. Netanyahu’nun açıklaması sonrası, koruma seviyesinin artırılacağını da konuşmamızdan öğrendim.”

Siloam Yazıtı (Silvan) Nedir?

Siloam Yazıtı (Silvan) Nedir?

Siloam Yazıtı (Şiloah veya Silvan Yazıtı) 1880 yılında Doğu Kudüs’teki Siloam Tüneli’nde bulundu. Ardından İstanbul’a getirilen Siloam Yazıtı, Yehuda Krallığı döneminin inşaat mühendisliğine dair önemli bilgiler veriyor. Yazıt, Yahuda Kralı Hezekiya’nın hüküm sürdüğü MÖ 8. Yüzyıla tarihlenen bir taş yazıt. Eser, Paleo-İbranice yazı tarzı ile yazıldı. Eski İsrail ve Yahuda'dan bilinen, kamuya ait bir inşaat çalışması için yazılan tek antik yazıt olma özelliği taşıyor. 

Yazıt İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın