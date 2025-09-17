Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğu Başladı! Tam 29 Saat Sürüyor, Mola Veriyor
Dünyanın en uzun uçak yolculuğu Çin ve Arjantin arasında başladı. Çin'de Şanghay'dan ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires arasında gerçekleşen bu yolculuk tam 29 saat sürüyor. Üstelik uçak Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde iki saatlik mola veriyor. İşte dünyanın en uzun yolculuğunun ayrıntıları...
Dünyanın en uzun uçak yolculuğu başladı.
29 saat süren uçak yolculuğunda iki saat mola veriliyor.
