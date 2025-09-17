Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğu Başladı! Tam 29 Saat Sürüyor, Mola Veriyor

Şanghay ve Buenos Aries arasında yeni bir uçak hattı başlatıldı. Bu yolculuk dünyanın en uzun direkt uçuşu olarak tanıtıldı. Şanghay ve Arjantin’in başkenti Buenos Aires arasında gerçekleşen direkt uçak yolculuğu tam 29 saat sürüyor. Şanghay’dan kalkan uçak 25.5 saatte Buenos Aires’e varıyor. Dönüş ise 29 saat sürüyor.