Dünyanın En Uzun Uçak Yolculuğu Başladı! Tam 29 Saat Sürüyor, Mola Veriyor

Dilara Şimşek
17.09.2025 - 11:45

Dünyanın en uzun uçak yolculuğu Çin ve Arjantin arasında başladı. Çin'de Şanghay'dan ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires arasında gerçekleşen bu yolculuk tam 29 saat sürüyor. Üstelik uçak Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde iki saatlik mola veriyor. İşte dünyanın en uzun yolculuğunun ayrıntıları...

Kaynak

Şanghay ve Buenos Aries arasında yeni bir uçak hattı başlatıldı. Bu yolculuk dünyanın en uzun direkt uçuşu olarak tanıtıldı. Şanghay ve Arjantin’in başkenti Buenos Aires arasında gerçekleşen direkt uçak yolculuğu tam 29 saat sürüyor. Şanghay’dan kalkan uçak 25.5 saatte Buenos Aires’e varıyor. Dönüş ise 29 saat sürüyor.

Dünyanın en uzun uçak yolculuğunda iki saatlik mola veriliyor. Uçak Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde mola için duruyor. Yolcular uçaktan inip mola yapabiliyor. 

Bu hatla birlikte Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında “Hava İpek Yolu” oluşturma hedefleniyor.

