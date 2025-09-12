onedio
İstanbul'da Lezzeti ve Popülerliğiyle Kapısında Kuyruk Oluşan Restoranlar

Dilara Şimşek
12.09.2025 - 19:02

Bazı kişiler yaşamak için yemek yer bazıları ise yemek için yaşar… Yeni tatlar denemek isteyen; hem uygun fiyatlı hem de lezzetli bir tat arayanlar bu içeriğimiz tam size göre. İstanbul’da popülerliğiyle dikkat çeken ve fiyatlarıyla cebi yormayan pek çok restoran bulunuyor. Şehrin dört bir yanındaki dönerciyi, kahvaltıcıyı, pizzacıyı, makarnacıyı, kebapçıyı sizler için bir araya getirdik. Hadi gelin hep birlikte İstanbul’da bir lezzet turuna çıkalım!

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

1920 yılında Sultanahmet’te Turan Kebapçısı adıyla kurulan bu dükkan 1964 yılında Selim ve İsmail Tezçakın kardeşler tarafından Tarihi Sultanahmet Köftecisi adını aldı. 

Adres: Alemdar, Divan Yolu Cd. No:12, 34110 Fatih/İstanbul

Saatler: 10.30-22.30

Müşteri Yorumu: “Dün yolumuzu Sultanahmet Köftecisi’ne düşürdük ve gerçekten tam anlamıyla damak çatlatan bir lezzetle karşılaştık. Köfteleri dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve sulu. Ne eksik ne fazla; tam kıvamında pişmişti. Etin tadı, baharatı, dokusu her lokmada kendini hissettiriyordu. Yanında verdikleri turşu ise köftenin lezzetini tamamlayan harika bir detay olmuş – hem ferahlatıyor hem de tabağa güzel bir denge katıyor.“



Meşhur Balık Dürüm Mehmet Usta

Meşhur Balık Dürüm Mehmet Usta

Balık dürüm denilince akla gelen ilk yerlerden biri de Meşhur Balık Dürüm Mehmet Usta. Serüvenine ilk olarak Karaköy'de başlayan mekan şimdi Beşiktaş'ta hizmet veriyor. Gittiğinizde önünde kuyruk görürseniz şaşırmayın!

Adres: Sinanpaşa, Köyiçi Cd No: 12 A, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Saatler: 11.00-03.00

Müşteri Yorumu: 'Uzun zamandır denemek istediğim bir lezzetti. Her yerde aynı mıdır bilmem ama lezzeti gayet iyiydi. Tam bir sokak lezzeti arıyorum diyen birisi için ideal bir yemek. İçinin çeşiti fazla ama kesinlikle abartı değil iç malzemesinde nar tanesi bile var öyle diyeyim.'



Tatbak

Tatbak

1950 yılından bu yanan İstanbullu’nun uğrak mekanı olan Tatbak, dünyanın en prestijli ödülü olan Michelin Rehberi'nin önerileri arasında yer alıyor.

Adres: Teşvikiye, Akkavak Sk. 38/B, 34365 Şişli/İstanbul

Saatler: 11.00-20.55

Müşteri Yorumu: 'Hafta içi gün ortasında öğle yemeğine gittik. Atmosfer ve servis güzeldi ve ilgiliydi. Lahmacunda Çullama söyledik eski lahmacun lezzetini harbiden verdi. İstanbul'da böylesi dolu ve lezzetli lahmacunlar nerdeyse kalmadı... Hep gitmek istiyordum eski bir restoran çünkü baya da metheden olmuştu.'



İBB Cihangir Sosyal Tesisleri

İBB Cihangir Sosyal Tesisleri

Uygun fiyatlı, lezzetli ve manzarasıyla bu sosyal tesiste yer bulursanız oldukça şanslısınız.

Adres: Sanatkarlar Caddesi, Kılıçalipaşa Mahallesi, Kamacı Ustası Sk. No: 1, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Saatler: 08.30-23.00

Müşteri Yorumu: 'Uzun bekleme sürelerine değen bir tesis. Manzarası şahane, hizmet ve servisi çok iyi, yemekleri ve tüm güm kahvaltı servisi ile çok başarılı buluyorum. Üst terası da, alt kat camlı manzaralı bölümü de güzel. Bu şubenin spesiyali fajita. Etli veya karışık ikisi de leziz.'



Buuzecedi

Buuzecedi

Buuzecedi'de birbirinden lezzetli Suriye yemekleri ve mezeleri yer alıyor. Fatih'te oldukça popüler bu mekanda sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Adres: Akşemsettin, Akşemsettin Cad. No:23, 34080 Fatih/İstanbul

Saatler: 09.00 – 23.00

Müşteri Yorumu: 'Yoldan geçerken hadi bi tadına bakalım diye oturduk. Humus şahane falafel yediğim en iyi falafeldi. Mütebbel de başarılı. Ortaya getirdikleri ikram turşular harika. Çok çok beğendim.'



Filo D’olia

Filo D’olia

Masterchef jürisi İtalyan şef Danilo Zanna’ya ait olan Filo D’olia, Avrupa’nın En İyi 50 Pizza listesine girdi. Restoranda başta pizza, makarna olmak üzere İtalyan lezzetlerini tadabilirsiniz.

Adres:

  • Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, 319-321C - Kadıköy

  • Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3/C, 34396 Sarıyer

Saatler: 09.00-23.00

Müşteri Yorumu: 'Mekan, hem ambiyans hem de servis açısından oldukça başarılı. Pizza Güngörmez ve lazanya güzel hazırlanmış, lezzetliydi. Ancak benim için asıl yıldız tiramisuydu – tam kıvamında ve son derece lezzetli. Tiramisu, bugüne kadar tattıklarım arasında açık ara en iyisiydi – mutlaka deneyin.'

Brekkie Croissant & Cookie

Brekkie Croissant & Cookie

Dolu dolu tostlar, bowllar, eşsiz kruvasanlı bir kahvaltı yapmak istiyorsanız Moda’da bulunan, atmosferiyle içinizi ısıtan Brekkie’yi deneyebilirsiniz.

Adres: Osmanağa mahallesi Yoğurtçu Parkı caddesi no:24/1, Moda, Istanbul

Saatler: 09.00-19.00

Müşteri Yorumu: 'İstanbul'daki en iyi kahvaltı deneyimimdi. İlk önce çalışanlar baştan sona kadar güler yüzlü, yardımsever ve sizi zevklerinize göre yönlendiriyorlar.'



Supernormal Burger

Supernormal Burger

Patatese, hamburgere tıka basa doymak için Etiler ve Moda'da bulunan Supernormal Burger tam size göre!

Adres: 

Saatler: 12.00-22.00

Müşteri Yorumu: 'Arkadaşlarımın önerip beni mekana getirmesi sayesinde denediğim Supernormal beni gerçekten çok mutlu etti - ki ben normalde burger yiyeceksem smash burger tercih etmem. Smash burgerler, kıyma harcının genelde sadece tuz ve karabiberle baharatlanıp ızgara üzerinde incecik hale getirilip karamelize olana kadar pişirilmesiyle yapılıyor. İki ince köfte dilimi, tazecik ekmek ve lezzetli soslarla az ve öz bir menüsü var Supernormal’in.'



Lumier's Chimney Cake

Lumier's Chimney Cake

Kadıköy’de uzun kuyrukların oluştuğu Lumiers Chimney Cake, Prag tatlısı sunuyor. Dışı tarçınlı hamur, içi yumuşak ve bol meyveli bu tatlıyı yemek için kuyruğa girmeniz şart.

Adres: Osmanağa, Serasker Cd., 34714 Kadıköy/İstanbul

Saatler: 13.00-00.00

Müşteri Yorumu: 'Önce eve söylemiştim denemek için çok beğendim. Sonra gidip yerinde denedik. Biraz sıra bekledik ama lezzet çok iyiydi. Herkes yapamıyor bu hamuru. Orijinali ile aynı.'



Say Cheese Pasta

Say Cheese Pasta

El yapımı taze makarnaların keyfine varmak istiyorsanız Kadıköy ve Beşiktaş'ta Say Cheese Pasta'yı deneyebilirsiniz!

Adres:

  • Caferağa Mah, Dr. İhsan Ünlüer Sk. No.12, 34710 Kadıköy/İstanbul

  • Vişnezade, Şair Nedim Cd. no:53/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Saatler: 12.00-21.00

Müşteri Yorumu: 'Yediğimiz en güzel makarnalardan biridir. Gerçekten tavsiye ederiz.'





Tarihi Karadeniz Döner

Tarihi Karadeniz Döner

Beşiktaş'ta yılların eskitemediği, döner tadına varacağız bu mekanda kendi yaptıkları sıcacık pideleri denemeden dönmeyin!Adres: Sinanpaşa, Mumcu Bakkal Sokağı No:6, 34353 Beşiktaş/İstanbul

Saatler: 

Müşteri Yorumu: 'Efsane döner, harika. Gerçekten lezzetli. Biraz pahalı. Değer mi? Değer. Bence çok kalabalık. Ayak üstü daha güzel oluyor. Tavsiye ederim'

House of B

House of B

Suadiye ve Beşiktaş'ta çıtır tavuk, tatlı patates ve birbirinden farklı hamburgerler denemek istiyorsanı House of B'ye şans vermelisiniz!

Adres: 

  • Suadiye, Bağdat Cad. 435/A, 34740 Kadıköy/İstanbul

  • Sinanpaşa, Şair Nedim Cd. No:14, 34353 Beşiktaş/İstanbul

Saatler: 11.30-23.30

Müşteri Yorumu: 'Patates muhtemelen önce haşlanmış sonra kızartılmıştı. Çünkü dışı çıtır, içi yumuşaktı. Çok beğendim. Hamburgerin ekmeğinden içindeki malzemelerine kadar her şeyini beğendim. Çok lezzetliydi.'





Çiya Kebap, Çiya Sofrası

Çiya Kebap, Çiya Sofrası

1987 yılında Gaziantepli Musa Dağdeviren’in Kadıköy Çarşı’da kurduğu Çiya, hem kebap hem yöresel lezzetleriyle defalarca kez uğramak isteyeceğiniz bir mekan.

Adres: Caferağa, Güneşli Bahçe Sok, 34710 Kadıköy/İstanbul

Saatler: 11.30-22.30

Müşteri Yorumu: 'Çiya Sofrası, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş tariflerini gün yüzüne çıkaran eşsiz bir restoran. Menüsünde, Türkiye’nin dört bir yanından geleneksel lezzetlere yer veriliyor; örneğin, ekşili köfte, ayvalı kebap, vişneli yaprak sarma gibi tatlar damaklarda iz bırakıyor.'



Peki sizin İstanbul'da sevdiğiniz, önerdiğiniz mekanlar neler? Yorumlara bekliyoruz!👇🏻

Dilara Şimşek
