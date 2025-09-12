İstanbul'da Lezzeti ve Popülerliğiyle Kapısında Kuyruk Oluşan Restoranlar
Bazı kişiler yaşamak için yemek yer bazıları ise yemek için yaşar… Yeni tatlar denemek isteyen; hem uygun fiyatlı hem de lezzetli bir tat arayanlar bu içeriğimiz tam size göre. İstanbul’da popülerliğiyle dikkat çeken ve fiyatlarıyla cebi yormayan pek çok restoran bulunuyor. Şehrin dört bir yanındaki dönerciyi, kahvaltıcıyı, pizzacıyı, makarnacıyı, kebapçıyı sizler için bir araya getirdik. Hadi gelin hep birlikte İstanbul’da bir lezzet turuna çıkalım!
Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meşhur Balık Dürüm Mehmet Usta
Tatbak
İBB Cihangir Sosyal Tesisleri
Buuzecedi
Filo D’olia
Brekkie Croissant & Cookie
Supernormal Burger
Lumier's Chimney Cake
Say Cheese Pasta
Tarihi Karadeniz Döner
House of B
Çiya Kebap, Çiya Sofrası
Peki sizin İstanbul'da sevdiğiniz, önerdiğiniz mekanlar neler? Yorumlara bekliyoruz!👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın