Pegasus ve AJet Uçuşlarında Yeni Dönem Başladı
Pegasus ve AJet uçuşlarında su ikramı ücretsiz oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talimatı doğrultusunda ücretsiz su ikramı 15 Eylül Pazartesi itibarıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın