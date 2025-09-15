Pegasus ve AJet Uçuşlarında Yeni Dönem Başladı

Pegasus ve AJet uçuşlarında ücretsiz su ikramı dönemi bugünden itibaren başladı. Uygulamaya göre uçaklara yolcu başı 1.5 litrelik su şişeleri yüklenecek ve bardakla ikram edilecek. Kapalı su almak isteyen yolcular ise ücret ödeyecek.

Geçen günlerde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.'