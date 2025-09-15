Babaya Çocuklarının Yanında Tokat Attı! İnfial Yaratan Olay Hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Açıklama

Skandal olay saat 09.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü, sürücünün tutuklanması talep edildi.