Babaya Çocuklarının Yanında Tokat Attı! İnfial Yaratan Olay Hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Açıklama
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan bir baba hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen saldırgan sürücü babaya çocuklarının yanında tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken cip sürücüsüne tepki çığ gibi büyüdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürücü hakkında açıklama yaptı. Skandal olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Skandal olayı buradan izleyebilirsiniz:
Çocuklarının yanında babaya atılan tokat sosyal medyada infial yarattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya kullanıcıları saldırgana etkili ve caydırıcı ceza verilmesini talep etti:
