Babaya Çocuklarının Yanında Tokat Attı! İnfial Yaratan Olay Hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Açıklama

Babaya Çocuklarının Yanında Tokat Attı! İnfial Yaratan Olay Hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.09.2025 - 18:49

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan bir baba hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen saldırgan sürücü babaya çocuklarının yanında tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken cip sürücüsüne tepki çığ gibi büyüdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürücü hakkında açıklama yaptı. Skandal olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Skandal olayı buradan izleyebilirsiniz:

Çocuklarının yanında babaya atılan tokat sosyal medyada infial yarattı.

Skandal olay saat 09.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü, sürücünün tutuklanması talep edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakan Tunç’un açıklaması şöyle:

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir.”

Sosyal medya kullanıcıları saldırgana etkili ve caydırıcı ceza verilmesini talep etti:

