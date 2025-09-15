onedio
Kocaeli Gebze'de Cip Sürücüsü Kendisini Uyaran Babayı Çocuklarının Yanında Derbetti

15.09.2025 - 16:58

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinde çocuklarını okula götürürken sokaktan hızla geçen lüks cip sürücüsünü uyaran vatandaş sürücü tarafından saldırıya uğradı. Uyarıya sinirlenen sürücü aracıyla geri dönerek babayı darbetti. Olay sosyal medyada infial yarattı.

via: Asayiş Berkemal

Tepkilere neden olan görüntüler böyle kaydedildi 📹

