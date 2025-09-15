onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Motorcu ve Spor Araba Sahibinin Ezel Göndermeli Diyaloğu Viral Oldu

Motorcu ve Spor Araba Sahibinin Ezel Göndermeli Diyaloğu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2025 - 14:13

İçerik Devam Ediyor

Ali Adıgüzel motosikletiyle gezerken gördüğü manzaraları paylaşan bir içerik üreticisi. Videolarında ilginç anlara denk gelinen Adıgüzel'in son videosu ise viral oldu. Motorcu yanından geçen spor otomobilin sahibine Ezel dizisindeki meşhur sahneden yola çıkarak 'Bizim 20 yıllık maaş bundan alır mı?' sorusunu sordu. Göndermeyi şıp diye çözen araç sahibi gerekli yanıtı verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Video şöyle 📹

Motorcunun repliğin hatırlanmasının ardından yaşadığı mutluluk kaskına rağmen belli oldu.

Motorcunun repliğin hatırlanmasının ardından yaşadığı mutluluk kaskına rağmen belli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın