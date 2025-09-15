Motorcu ve Spor Araba Sahibinin Ezel Göndermeli Diyaloğu Viral Oldu

Ali Adıgüzel motosikletiyle gezerken gördüğü manzaraları paylaşan bir içerik üreticisi. Videolarında ilginç anlara denk gelinen Adıgüzel'in son videosu ise viral oldu. Motorcu yanından geçen spor otomobilin sahibine Ezel dizisindeki meşhur sahneden yola çıkarak 'Bizim 20 yıllık maaş bundan alır mı?' sorusunu sordu. Göndermeyi şıp diye çözen araç sahibi gerekli yanıtı verdi.
Video şöyle 📹
Motorcunun repliğin hatırlanmasının ardından yaşadığı mutluluk kaskına rağmen belli oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
