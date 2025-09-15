onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Üniversite Öğrencisi Kalacağı Yurt Odasını Annesine Temizletti

Üniversite Öğrencisi Kalacağı Yurt Odasını Annesine Temizletti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2025 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı yurt odasının temizlenmesi için ilginç bir çözüm buldu. Annesini gizlice içeri soktuğunu belirten genç o anları kendi hesabından paylaştı. Duvar siliyor başlığıyla paylaşılan videoyu eğlenceli bulanlar olduğu kadar eleştiriler de geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle 📹

Öne çıkan bazı yorumlar şöyle;

Öne çıkan bazı yorumlar şöyle;

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
14
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın