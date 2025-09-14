Temizlendi mi Şimdi? Klima Temizliği İçin Eve Çağırılan Usta, Salonu Tanınmaz Bir Hale Getirdi!

Yazın sıcaktan bunaldığımızda bir an olsun serinlemek için ihtiyaç duyduğumuz klimaların belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Bir X kullanıcısı da evine klima temizliği için bir usta çağırdı. Ancak ustanın temizlik yöntemi ilginçti ve işi bittiğinde salon tanınmaz bir hal aldı.
Bir klima ustası, klima temizliği için gittiği evi tanınmaz hale getirdi.
Belirli aralıklarla temizlenmesi gereken kliması için usta çağıran X kullanıcısı, sonuca oldukça şaşırdı.
