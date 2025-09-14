onedio
Temizlendi mi Şimdi? Klima Temizliği İçin Eve Çağırılan Usta, Salonu Tanınmaz Bir Hale Getirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 20:31

Yazın sıcaktan bunaldığımızda bir an olsun serinlemek için ihtiyaç duyduğumuz klimaların belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Bir X kullanıcısı da evine klima temizliği için bir usta çağırdı. Ancak ustanın temizlik yöntemi ilginçti ve işi bittiğinde salon tanınmaz bir hal aldı.

Bir klima ustası, klima temizliği için gittiği evi tanınmaz hale getirdi.

Belirli aralıklarla temizlenmesi gereken kliması için usta çağıran X kullanıcısı, sonuca oldukça şaşırdı.

Klima ustası, klimayı temizlerken geri kalanları hiç hesaba katmadı. Temizlik için seçtiği yöntemin ardından duvar ve salon tanınmaz hale geldi. O video X'te gündem oldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
