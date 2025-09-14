Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Lüks, Almanya’da Standart Hale Gelmiş 8 Şeyi Sıraladı

Liste öyle şeyler içeriyor ki, Türkiye’de birçok insan için imkansız ya da çok zor olan detaylar, Almanya’da herkesin erişebildiği sıradan alışkanlıklar haline gelmiş.

Örneğin, Almanya’da doğaya ulaşmak bir hafta sonu tatili planı değil, hayatın olağan akışı. Şehirlerin içinde bile parklar, göller, yürüyüş yolları var ve insanlar birkaç adımda yeşile kavuşabiliyor. Türkiye’de ise bu çoğu zaman lüks sayılıyor. Ev konusuna gelince; bizde dubleks ev hayal gibi görünürken, Almanya’da sıradan bir kiralık daire bile dubleks olabiliyor. Isıtma sisteminde de ciddi fark var: Almanya’da köylerde bile kalorifer standartken, Türkiye’de hala birçok yerde soba derdi yaşanıyor.

Elektronik ürünler de başka bir örnek. Bizde iPhone almak servet değerindeyken, Almanya’da çok daha uygun fiyatlarla erişilebilir. Taksit sistemi de hayatı kolaylaştıran bir başka detay; mobilyadan beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden elektroniklere kadar her şey rahatça taksitlendirilebiliyor. Ayrıca bahçeli ya da teraslı evler Almanya’da yaygınken, bizde şehir merkezinde neredeyse imkansız.

En dikkat çeken farklardan biri ise yaşamın huzuru ve toplumsal saygı kültürü. Gürültü, kavga, karmaşa yerine sessizlik ve düzen hakim. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, sıraya giriliyor, kurallara uyuluyor. Yani bizde “lüks” diye sayılabilecek birçok şey, Almanya’da günlük yaşamın doğal bir parçası.