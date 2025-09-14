onedio
Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Lüks, Almanya’da Standart Hale Gelmiş 8 Şeyi Sıraladı

Gülistan Başköy
14.09.2025 - 18:07

Bir içerik üreticisi Almanya’daki sıradan yaşamla Türkiye’deki hayatı yan yana koyunca ortaya oldukça düşündürücü bir tablo çıktı. Bizim için çoğu zaman lüks ya da hayal gibi görünen şeyler, Almanya’da günlük hayatın olağan parçaları. Doğadan dubleks evlere, taksitli alışverişten sessiz ve huzurlu yaşam alanlarına kadar uzanan bu liste, “biz neden bu kadar zorlanıyoruz?” dedirten cinsten. 

Gelin şimdi, Türkiye’de ulaşılması zor ama Almanya’da sıradan olan detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: instagram.com/almanyadanbihaber/

Buradan bakabilirsiniz:

Yaşadığı ülkedeki standartları içeriklerine konu eden bir üretici, Almanya’da günlük yaşamın kolaylıklarını Türkiye ile kıyasladı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Liste öyle şeyler içeriyor ki, Türkiye’de birçok insan için imkansız ya da çok zor olan detaylar, Almanya’da herkesin erişebildiği sıradan alışkanlıklar haline gelmiş.

Örneğin, Almanya’da doğaya ulaşmak bir hafta sonu tatili planı değil, hayatın olağan akışı. Şehirlerin içinde bile parklar, göller, yürüyüş yolları var ve insanlar birkaç adımda yeşile kavuşabiliyor. Türkiye’de ise bu çoğu zaman lüks sayılıyor. Ev konusuna gelince; bizde dubleks ev hayal gibi görünürken, Almanya’da sıradan bir kiralık daire bile dubleks olabiliyor. Isıtma sisteminde de ciddi fark var: Almanya’da köylerde bile kalorifer standartken, Türkiye’de hala birçok yerde soba derdi yaşanıyor.

Elektronik ürünler de başka bir örnek. Bizde iPhone almak servet değerindeyken, Almanya’da çok daha uygun fiyatlarla erişilebilir. Taksit sistemi de hayatı kolaylaştıran bir başka detay; mobilyadan beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden elektroniklere kadar her şey rahatça taksitlendirilebiliyor. Ayrıca bahçeli ya da teraslı evler Almanya’da yaygınken, bizde şehir merkezinde neredeyse imkansız.

En dikkat çeken farklardan biri ise yaşamın huzuru ve toplumsal saygı kültürü. Gürültü, kavga, karmaşa yerine sessizlik ve düzen hakim. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, sıraya giriliyor, kurallara uyuluyor. Yani bizde “lüks” diye sayılabilecek birçok şey, Almanya’da günlük yaşamın doğal bir parçası.

