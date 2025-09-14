onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sürpriz Duyuru: Gözaltı, Yurt Dışı Yasağı, Turne İptali Derken Manifest Kızlarından Sonunda Güzel Haber Geldi!

Sürpriz Duyuru: Gözaltı, Yurt Dışı Yasağı, Turne İptali Derken Manifest Kızlarından Sonunda Güzel Haber Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 16:04

6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta binlerce kişinin katıldığı konserleriyle gündeme oturan Manifest kızları hakkında açılan soruşturma, gözaltılar ve iptal edilen turneler derken herkes grubun akıbetini merak ediyordu. Günlerdir sessiz kalan ekipten sonunda güzel haber geldi. Manifest’in resmi hesabından yapılan duyuru hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest, sahne performansları, tarzları ve iddialı şovlarıyla son dönemin en çok konuşulan gruplarından biri.

Manifest, sahne performansları, tarzları ve iddialı şovlarıyla son dönemin en çok konuşulan gruplarından biri.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta binlerce kişinin coşkuyla izlediği bir konser vermişlerdi. Ancak konser görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girmiş ve grup hakkında “teşhircilik” ve “hayatsızca hareketler” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

9 Eylül’de gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ayrıca yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti. Manifest ise yaptığı açıklamada sahnedeki performanslarının sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak kimseyi rahatsız etme gibi bir niyetleri olmadığını dile getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Türkiye turnelerinin iptal edilmesi, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Türkiye turnelerinin iptal edilmesi, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Hypers şirketinin sahibi Tolga Akış da iptal kararını doğrulamış, “Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Hepimiz fazlasıyla yıprandık ama ileride çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza inanıyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Kaçıranlar için açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Biletlerin iade süreci başlarken, herkes grubun geleceğini merak ediyordu.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın