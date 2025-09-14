Lansmanda Yastık Kılıflarından Hallice Bir Kolluk Tercih Eden Öykü Karayel Tarzıyla Dillere Fena Düştü!
Gupse Özay’ın kaleme aldığı, başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı Platonik Mavi Dolunay Oteli dizisinin lansmanı Çeşme’de gerçekleşti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte en çok konuşulanlar arasında Öykü Karayel ile Kerem Bürsin’in “platonik aşk” diyaloğu ve Karayel’in dikkat çeken tarzı vardı. Basın sorularını yanıtlayan ekip samimi açıklamalarıyla gündem olurken, sosyal medya da bu anları konuştu.
İşte geceye damga vuran detaylar…
Netflix’in yeni projesi Platonik Mavi Dolunay Oteli, şimdiden merak konusu oldu.
Lansmanın en çok konuşulan anı ise “Platonik bir aşk yaşadınız mı?” sorusuyla geldi.
Son olarak Öykü Karayel’in kol detaylarla kaplı kıyafeti de gecede ayrıca dikkat çekti.
