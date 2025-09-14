onedio
Lansmanda Yastık Kılıflarından Hallice Bir Kolluk Tercih Eden Öykü Karayel Tarzıyla Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 15:13 Son Güncelleme: 14.09.2025 - 15:14

Gupse Özay’ın kaleme aldığı, başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı Platonik Mavi Dolunay Oteli dizisinin lansmanı Çeşme’de gerçekleşti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte en çok konuşulanlar arasında Öykü Karayel ile Kerem Bürsin’in “platonik aşk” diyaloğu ve Karayel’in dikkat çeken tarzı vardı. Basın sorularını yanıtlayan ekip samimi açıklamalarıyla gündem olurken, sosyal medya da bu anları konuştu. 

İşte geceye damga vuran detaylar…

Netflix’in yeni projesi Platonik Mavi Dolunay Oteli, şimdiden merak konusu oldu.

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in üstlendiği dizi, hem kadrosuyla hem de konusuyla dikkat çekiyor. Çeşme’de düzenlenen lansmanda sanat ve eğlence dünyasından pek çok isim bir araya gelirken, dizi ekibi de basının karşısına çıktı. Sıcacık sohbetler, esprili yanıtlar ve moda konuşulan detaylardan yalnızca birkaçıydı.

Oyuncuların muhabirlerin sorduğu sorulara verdiği samimi yanıtlar herkesi güldürdü. 'Güzellik ritüeliniz var mı?' sorusuna Gupse Özay, “Benim öyle bir ritüelim yok, krem sürmeyi seviyorum. Ama 41 yaşındayım, bana dediler ki 43’te yüz çöküyor aman ha dediler. Şimdi vitamin falan yaptırmam gerekiyormuş, ritüelleri yapıp size anlatacağım bir döneme giriyorum.” dedi. Kerem Bürsin ise “Hiçbir şey yapmıyorum. Spor yapıyorum ama ritüel konusunda kötüyüm. Setten sonra makyajımı bile silmiyorum” diye yanıt verdi. Öykü Karayel de son iki yıldır cilt bakımına başladığını ve sporla formunu koruduğunu söyledi.

Lansmanın en çok konuşulan anı ise “Platonik bir aşk yaşadınız mı?” sorusuyla geldi.

Son olarak Öykü Karayel’in kol detaylarla kaplı kıyafeti de gecede ayrıca dikkat çekti.

Kollarındaki şiş tasarımlı detaylar sosyal medyada bol bol konuşuldu.

