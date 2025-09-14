onedio
Kitabın Ortasından Konuştu: Derin Talu "Old Money" Çıkışıyla Sosyal Medyada İlk Kez Destek Gördü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 12:44

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu bu kez beklenmedik şekilde destek gördü. Daha önce bikinili havalimanı videosuyla tepki toplayan Talu, bu kez söylediği sözlerle takipçilerinden alkış aldı. Moda trendlerine dair yaptığı samimi çıkışıyla gündem olan Talu, genç kızlara “kendi hayatınızı yaşayın” çağrısı yaptı.  Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi, “Tebrik ediyorum” yorumlarıyla genç fenomene katıldı. 

İşte o paylaşım ve gelen yorumlar....

Defne Samyeli ve iş insanı Eren Talu ile 1995’te evlenmiş ve bu evlilikten iki kızları dünyaya gelmişti.

Çift 2011 yılında yollarını ayırdı ama kızları Deren ve Derin Talu büyüdükçe magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri haline geldi. Artık öyle ki, son dönemde annelerinden çok kızları gündem oluyor. Özellikle Derin Talu, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık manşetlerde yer buluyor. Deren daha sakin bir hayat sürerken, Derin’in her hamlesi olay yaratıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Derin Talu, tatil dönüşü havalimanına bikinili gidince olanlar olmuştu.

Paylaşımında, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötürüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” diye konuşan Talu'ya sosyal medyada tepki yağmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat bu kez tablo farklı: Yeni paylaşımıyla tepki değil destek gördü.

Derin’in bu sözleri, takipçilerinden alışılmadık şekilde destek gördü.

Sosyal medyada adeta linç edilmekten bıkmış olan genç fenomen için bu durum büyük bir sürpriz oldu. Bu defa samimi çıkışıyla geniş bir kesimin gönlünü kazanmayı başardı.

