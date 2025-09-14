Kitabın Ortasından Konuştu: Derin Talu "Old Money" Çıkışıyla Sosyal Medyada İlk Kez Destek Gördü!

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu bu kez beklenmedik şekilde destek gördü. Daha önce bikinili havalimanı videosuyla tepki toplayan Talu, bu kez söylediği sözlerle takipçilerinden alkış aldı. Moda trendlerine dair yaptığı samimi çıkışıyla gündem olan Talu, genç kızlara “kendi hayatınızı yaşayın” çağrısı yaptı. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi, “Tebrik ediyorum” yorumlarıyla genç fenomene katıldı.

İşte o paylaşım ve gelen yorumlar....