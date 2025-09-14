Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B’nin Sokak Satıcısı Gibi Albüm Tanıtımı Olay Yarattı!
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?’nın tanıtımı için önce sokaklarda, ardından da New York metrosunda vagon vagon dolaşarak albümlerini sattı. Son dönemde kariyerinde “flop dönemi” eleştirileri alan Cardi, bu yorumları mizaha çevirerek “Evimi kurtarmam için albümümü satın alın” dedi. Kapüşonlu eşofmanı, terlikleri ve elindeki kutular dolusu albümüyle metro yolcularının karşısına çıkan Cardi B, sıra dışı tanıtımıyla sosyal medyayı salladı.
İşte Cardi B’nin olay yaratan tanıtım turundan detaylar…
Rap müziğin en sansasyonel isimlerinden biri olan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahneye ilk çıktığı günden bu yana müzik dünyasında fırtına gibi esiyor.
Önce sokaklara çıkıp seyyar satıcı gibi albümlerini satmaya çalıştı.
Daha sonra kapüşonlu eşofmanı, terlikleri ve elinde kutular dolusu albümüyle New York metrosuna indi.
