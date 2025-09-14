onedio
Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B'nin Sokak Satıcısı Gibi Albüm Tanıtımı Olay Yarattı!

Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B’nin Sokak Satıcısı Gibi Albüm Tanıtımı Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
14.09.2025 - 11:10

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?’nın tanıtımı için önce sokaklarda, ardından da New York metrosunda vagon vagon dolaşarak albümlerini sattı. Son dönemde kariyerinde “flop dönemi” eleştirileri alan Cardi, bu yorumları mizaha çevirerek “Evimi kurtarmam için albümümü satın alın” dedi. Kapüşonlu eşofmanı, terlikleri ve elindeki kutular dolusu albümüyle metro yolcularının karşısına çıkan Cardi B, sıra dışı tanıtımıyla sosyal medyayı salladı. 

İşte Cardi B’nin olay yaratan tanıtım turundan detaylar…

Rap müziğin en sansasyonel isimlerinden biri olan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahneye ilk çıktığı günden bu yana müzik dünyasında fırtına gibi esiyor.

Rap müziğin en sansasyonel isimlerinden biri olan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahneye ilk çıktığı günden bu yana müzik dünyasında fırtına gibi esiyor.

“Bodak Yellow” ile dünya listelerini alt üst eden, ardından Invasion of Privacy albümüyle Grammy kazanan Cardi, hit şarkılarıyla adını müzik tarihine yazdırdı. Cesur tarzı, dobra açıklamaları ve sahne performanslarıyla bilinen ünlü rapçi, şimdi 7 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturacağı ikinci stüdyo albümü Drama için sıra dışı bir tanıtım turuna çıktı.

Önce sokaklara çıkıp seyyar satıcı gibi albümlerini satmaya çalıştı.

Daha sonra kapüşonlu eşofmanı, terlikleri ve elinde kutular dolusu albümüyle New York metrosuna indi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
