15 Yaş Fark: Ekin Mert Daymaz’ın Genç Bir Kadınla İfşa Edilen Videoları Ortalığı Fena Karıştırdı!
Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz hakkında ortaya atılan iddialara magazine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yayılan videolar ortalığı fena karıştırdı. Magazin Burada'nın haberine göre; Daymaz’ın 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak işler karışık… Başka bir iddiaya göre ise çiftin ayrıldığı ve intikam amacıyla videoların servis edildiği konuşuldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Magazin Burada
Ekin Mert Daymaz, 2014 yılında “Not Defteri” dizisiyle ekranlara adım atmış, ama asıl çıkışını 2015’te “Çilek Kokusu” ile yapmıştı.
Magazin Burada'da yer alan iddiaya göre; Daymaz, geçtiğimiz yaz aylarında bir beach’te 19 yaşındaki Beliz Yürekli ile tanıştı ve kısa süre içinde romantik bir ilişkiye başladı.
Nur Magazins'te yer alan iddiaya göre ise ikili birbirini sosyal medyada takip etmiyor, çünkü ayrıldılar.
