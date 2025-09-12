onedio
15 Yaş Fark: Ekin Mert Daymaz’ın Genç Bir Kadınla İfşa Edilen Videoları Ortalığı Fena Karıştırdı!

15 Yaş Fark: Ekin Mert Daymaz'ın Genç Bir Kadınla İfşa Edilen Videoları Ortalığı Fena Karıştırdı!

12.09.2025 - 15:55

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz hakkında ortaya atılan iddialara magazine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yayılan videolar ortalığı fena karıştırdı. Magazin Burada'nın haberine göre; Daymaz’ın 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak işler karışık… Başka bir iddiaya göre ise çiftin ayrıldığı ve intikam amacıyla videoların servis edildiği konuşuldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Magazin Burada

Ekin Mert Daymaz, 2014 yılında “Not Defteri” dizisiyle ekranlara adım atmış, ama asıl çıkışını 2015’te “Çilek Kokusu” ile yapmıştı.

Ekin Mert Daymaz, 2014 yılında "Not Defteri" dizisiyle ekranlara adım atmış, ama asıl çıkışını 2015'te "Çilek Kokusu" ile yapmıştı.

Demet Özdemir’le paylaştığı başrol onu kısa sürede genç kızların gözdesi haline getirmişti. Sonrasında “Hayat Sevince Güzel”, “Seni Kalbime Sakladım”, “Hayaller ve Hayatlar” gibi yapımlarda da rol alarak kariyerini sağlamlaştırdı. 

Hem yakışıklılığı hem de kariyeriyle adını sıkça duyduğumuz 34 yaşındaki oyuncu bu kez özel hayatıyla gündemde.

Magazin Burada'da yer alan iddiaya göre; Daymaz, geçtiğimiz yaz aylarında bir beach’te 19 yaşındaki Beliz Yürekli ile tanıştı ve kısa süre içinde romantik bir ilişkiye başladı.

Nur Magazins'te yer alan iddiaya göre ise ikili birbirini sosyal medyada takip etmiyor, çünkü ayrıldılar.

Video ise intikam amacıyla ifşa edildi. Şimdilik ünlü oyuncudan bir açıklama yok ama magazin camiasının gözü kulağı Ekin Mert Daymaz’da. Bekleyip göreceğiz.

