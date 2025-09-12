Son Hali Dikkat Çekti: Nilperi Şahinkaya İntihar İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!
Geçtiğimiz akşam “beni affedin” paylaşımıyla sevenlerini korkutan ve intihar iddialarının ortaya atılmasına neden olan Nilperi Şahinkaya, olayın ardından ilk kez görüntülendi. Annesini kaybının ardından yas sürecine giren oyuncunun yorgun ve üzgün hali dikkatlerden kaçmazken muhabirlere tek kelime edebildi.
Kaynak: Bi Kanal
Oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda büyük bir acı yaşamıştı.
Bu iddialar üzerine beş yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi, “Her şey yolunda” diyerek hayranların yüreğine su serpmişti.
Günler sonra ilk kez set çıkışı Bi Kanal muhabirleri tarafından görüntülenen oyuncu, aracına binerken objektiflere yansıdı.
