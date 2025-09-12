onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Hali Dikkat Çekti: Nilperi Şahinkaya İntihar İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!

Son Hali Dikkat Çekti: Nilperi Şahinkaya İntihar İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 14:26

Geçtiğimiz akşam “beni affedin” paylaşımıyla sevenlerini korkutan ve intihar iddialarının ortaya atılmasına neden olan Nilperi Şahinkaya, olayın ardından ilk kez görüntülendi. Annesini kaybının ardından yas sürecine giren oyuncunun yorgun ve üzgün hali dikkatlerden kaçmazken muhabirlere tek kelime edebildi.

İşte detaylar…

Kaynak: Bi Kanal

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda büyük bir acı yaşamıştı.

Oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda büyük bir acı yaşamıştı.

30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybeden güzel oyuncu, bu kayıptan sonra derin bir yas sürecine girmişti. Annesine son anına kadar bakan ve aylarca zor günler geçiren Şahinkaya, bir gece yarısı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi endişelendirmişti. “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim, beni affedin” sözleri, kısa sürede intihar iddialarını gündeme getirmişti.

Bu iddialar üzerine beş yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi, “Her şey yolunda” diyerek hayranların yüreğine su serpmişti.

Bu iddialar üzerine beş yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi, “Her şey yolunda” diyerek hayranların yüreğine su serpmişti.

Ardından menajeri de “Altı ay boyunca annesine gece gündüz baktı, çok zor bir süreçten geçti. Paylaşımı yaparken yanında arkadaşları da vardı. O psikolojiyle yazılmış bir şeydi ama intihar etmek, hap içmek gibi bir şey yok.” diyerek söylentilere noktayı koymuştu.

Tüm bu açıklamalara rağmen gözler Nilperi Şahinkaya’nın üzerinde kalmaya devam etti.

Günler sonra ilk kez set çıkışı Bi Kanal muhabirleri tarafından görüntülenen oyuncu, aracına binerken objektiflere yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın