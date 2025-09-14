Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Klonu Kurt Efe'nin Tekne Pozu Yürekleri Ağza Getirdi!

2002’de Best Model of Turkey, hemen ardından Best Model of the World seçilen Tatlıtuğ, modellik kariyerinin zirvesinden ekranlara geçiş yaptı. 2005’te “Gümüş” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan yakışıklı oyuncu, asıl çıkışını ise “Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı Behlül karakteriyle yaptı. O günden bu yana “Kuzey Güney”, “Cesur ve Güzel” ve dijital projelerdeki rolleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti.

Son olarak “Aile” dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de bu dizide dublör kullandığı sahne sosyal medyada gündem olunca ortalık karışmıştı. Ardından o sahneyi paylaşan dublörün işine son verilmişti. Tatlıtuğ da açıklama yaparak “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz.Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz.Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. ” sözleriyle emekçilere destek vermişti.