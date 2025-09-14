onedio
Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Klonu Kurt Efe'nin Tekne Pozu Yürekleri Ağza Getirdi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Klonu Kurt Efe'nin Tekne Pozu Yürekleri Ağza Getirdi!

14.09.2025 - 10:00

Başak Dizer sosyal medyada sıcacık ve samimi aile paylaşımıyla gündeme geldi. Önce eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik oğulları Kurt Efe’nin baba-oğul karesine yer verdi, ardından hep birlikte çekildikleri kareyi paylaştı. Mustafa Sandal’ın unutulmaz şarkısı eşliğinde yayınlanan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü isimlerden de yorum yağarken, bazı detaylar sosyal medyada tartışma yarattı. 

İşte tüm detaylar…

Hem yakışıklılığıyla hem adım adım inşa ettiği kariyeriyle de televizyon ve magazin tarihine adını altın harflerle yazdıran Kıvanç Tatlıtuğ’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

2002’de Best Model of Turkey, hemen ardından Best Model of the World seçilen Tatlıtuğ, modellik kariyerinin zirvesinden ekranlara geçiş yaptı. 2005’te “Gümüş” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan yakışıklı oyuncu, asıl çıkışını ise “Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı Behlül karakteriyle yaptı. O günden bu yana “Kuzey Güney”, “Cesur ve Güzel” ve dijital projelerdeki rolleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti. 

Son olarak “Aile” dizisindeki sahneleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de bu dizide dublör kullandığı sahne sosyal medyada gündem olunca ortalık karışmıştı. Ardından o sahneyi paylaşan dublörün işine son verilmişti. Tatlıtuğ da açıklama yaparak “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz.Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz.Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. ” sözleriyle emekçilere destek vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak ise yakın arkadaşının kaybıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz ay Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batmış halde bulunmuştu. Kendisinin cansız bedenine ise 19 gün sonra ulaşılmıştı. Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ Halit Yukay’ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuşu.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Kötü günleri geride bırakmaya çalışan ünlü oyuncu ailesiyle baş başa bir gün geçirdi.

O anları eşi Başak Dizer sosyal medyada paylaştı. Önce sıcacık aile pozunu yayınladı.

Ardından baba-oğul karesine yer verdi.

