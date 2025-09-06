onedio
Kıvanç Tatlıtuğ, Yakın Arkadaşı Halit Yukay’ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarını Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.09.2025 - 13:20

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay elim bir kaza yaşamıştı. Teknesi parçalanmış ve yarı batmış halde bulunurken kendisini arama çalışmaları 19 gün boyunca sürmüştü. Ancak ne yazık ki süreç cansız bedenine ulaşılmasıyla sonlanmıştı. 

Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da sürecin ilk gününden son gününe kadar yakın arkadaşı için paylaşımlar yapmış ve yardım çağrısında bulunmuştu. Şimdiyse Halit Yukay’ın cenaze töreninde görüntülendi.

İşte o anlar 👇

Tatlıtuğ gözyaşlarına hakim olamadı 👇

Halit Yukay’ın acı bir olayla hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini derinden sarstı.

Olay, 5 Ağustos günü saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, denizde seyir halinde olan bir ticari geminin ihbarıyla öğrenilmişti.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
nazifegurergil1957

Allah ölümünde hayırlısını versin cokkk kötü son bir ay deniz dibinde çürümüştür, allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar ... Devamını Gör

o. k.

Şu insanları cenazeler de görüntülemeleri beni çok rahatsız ediyor. Bütün aile fertlerim de yaşandı basın yasağı da çıkaramıyorsun buna para ile bile bir çöz... Devamını Gör

anıl

iyi dublörünu gondermemis