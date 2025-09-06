Kıvanç Tatlıtuğ, Yakın Arkadaşı Halit Yukay’ın Cenaze Töreninde Gözyaşlarını Tutamadı

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay elim bir kaza yaşamıştı. Teknesi parçalanmış ve yarı batmış halde bulunurken kendisini arama çalışmaları 19 gün boyunca sürmüştü. Ancak ne yazık ki süreç cansız bedenine ulaşılmasıyla sonlanmıştı.

Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da sürecin ilk gününden son gününe kadar yakın arkadaşı için paylaşımlar yapmış ve yardım çağrısında bulunmuştu. Şimdiyse Halit Yukay’ın cenaze töreninde görüntülendi.

Kaynak: 2. Sayfa