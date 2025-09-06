onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest’in Lidya’sından Erkek Arkadaşı Kaan Miraç’ın Doğum Gününe Özel Aşk Dolu Paylaşım!

Manifest’in Lidya’sından Erkek Arkadaşı Kaan Miraç’ın Doğum Gününe Özel Aşk Dolu Paylaşım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.09.2025 - 10:57

Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ve oyuncu Kaan Miraç Sezen arasında ilişki olup olmadığı sıkça gündeme geliyordu. Kaan Miraç’ın, Lidya Pınar’ı çoğu konserde en önde izleyerek destek olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldıkça ikilinin hayranları çift pozu istiyorlardı. Şimdiyse hayranları mutlu eden bir paylaşım geldi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest grubuyla hızlı bir çıkış yakalayan Lidya Pınar, kısa sürede sektörün sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Manifest grubuyla hızlı bir çıkış yakalayan Lidya Pınar, kısa sürede sektörün sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Hayran kitlesi günden güne artarken, Kaan Miraç Sezen ile aralarında ilişki olup olmadığı çok kez gündeme geliyordu. İkilinin birlikte görüntülendiği anlar, Kaan Miraç Sezen’in aşk itirafları derken çiftin paylaşacağı romantik fotoğraflar için geri sayım başlamıştı.

Ve beklenen poz geldi!

Ve beklenen poz geldi!

Lidya Pınar, sevgilisi Kaan Miraç Sezen’in doğum günü için saatler 00.00’ı gösterince aşk dolu fotoğraflarını paylaştı. İkilinin paylaşımıyla birlikte hayranlar adeta coştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın