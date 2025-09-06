Manifest’in Lidya’sından Erkek Arkadaşı Kaan Miraç’ın Doğum Gününe Özel Aşk Dolu Paylaşım!

Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ve oyuncu Kaan Miraç Sezen arasında ilişki olup olmadığı sıkça gündeme geliyordu. Kaan Miraç’ın, Lidya Pınar’ı çoğu konserde en önde izleyerek destek olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldıkça ikilinin hayranları çift pozu istiyorlardı. Şimdiyse hayranları mutlu eden bir paylaşım geldi. Gelin detaylara geçelim!