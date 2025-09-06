onedio
Ozan Güven Instagram Paylaşımıyla Son Zamanlarda Yaşananlara Manidar Gönderme Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
06.09.2025 - 09:57

Ağustos ayının son haftalarında medya sektörüne dair kimi isimlerin taciz iddiaları ve ifşa mesajları yayınlanmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ozan Güven de eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yeniden gündeme gelmişti ve kadrosunda yer aldığı müzikalden ayrıldığını açıklamıştı. Şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla manidar bir göndermede bulundu. Gelin detaylara geçelim!

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanmış ve ceza almıştı.

Oyuncuya olan tepkiler ağustos ayında yaşanan olaylarla birlikte yeniden yükselmişti. Ozan Güven kadrosunda yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden, projeye zarar vermemek adına  ayrıldığını duyurmuştu. Kendisine destek veren oyuncu arkadaşları da olmuştu. O isimlerin başında Günay Karacaoğlu gelmişti.

Şimdiyse Ozan Güven’in Instagram paylaşımı dikkat çekti.

Güven paylaşımında dile getirdikleriyle konuşuluyor. 👇

“Adalate olan inancımı kaybetmeden beklemek,durmak,susmak.Sabır sen ne güzel hediyeymişsin.

Kimileri,birilerinin içeri girmesini istiyor.Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını.

Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer.

Ozan&Zühtü ❤️”

