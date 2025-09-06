Ozan Güven Instagram Paylaşımıyla Son Zamanlarda Yaşananlara Manidar Gönderme Yaptı

Ağustos ayının son haftalarında medya sektörüne dair kimi isimlerin taciz iddiaları ve ifşa mesajları yayınlanmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ozan Güven de eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yeniden gündeme gelmişti ve kadrosunda yer aldığı müzikalden ayrıldığını açıklamıştı. Şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla manidar bir göndermede bulundu. Gelin detaylara geçelim!