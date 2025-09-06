Ozan Güven Instagram Paylaşımıyla Son Zamanlarda Yaşananlara Manidar Gönderme Yaptı
Ağustos ayının son haftalarında medya sektörüne dair kimi isimlerin taciz iddiaları ve ifşa mesajları yayınlanmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ozan Güven de eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yeniden gündeme gelmişti ve kadrosunda yer aldığı müzikalden ayrıldığını açıklamıştı. Şimdiyse Instagram hesabından yaptığı paylaşımla manidar bir göndermede bulundu. Gelin detaylara geçelim!
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanmış ve ceza almıştı.
Şimdiyse Ozan Güven’in Instagram paylaşımı dikkat çekti.
