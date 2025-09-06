91 Yaşında Hayatını Kaybeden Giorgio Armani’nin 12 Milyar Dolarlık Serveti Kime Kalacak?
Dünyaca ünlü moda ikonu Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Minimalist tasarımları ve güç giyimi popülerleştirmesiyle tanınan Armani, ardında yalnızca stil mirası değil, milyarlarca dolarlık bir iş imparatorluğu da bıraktı. Modadan otelcilik sektörüne, lüks konut projelerinden yaşam markalarına kadar uzanan dev bir yapı kurdu. Şimdi en çok sorulan soru, bu servet ve iş imparatorluğunun kime kalacağı.
Armani’nin sahibi olduğu Giorgio Armani S.p.A., 2024 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde etti.
Armani, yaşamı boyunca evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı.
Armani’nin kişisel servetinin de 8 ila 13 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
