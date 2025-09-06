onedio
91 Yaşında Hayatını Kaybeden Giorgio Armani’nin 12 Milyar Dolarlık Serveti Kime Kalacak?

Gökçe Cici
06.09.2025 - 10:09

Dünyaca ünlü moda ikonu Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Minimalist tasarımları ve güç giyimi popülerleştirmesiyle tanınan Armani, ardında yalnızca stil mirası değil, milyarlarca dolarlık bir iş imparatorluğu da bıraktı. Modadan otelcilik sektörüne, lüks konut projelerinden yaşam markalarına kadar uzanan dev bir yapı kurdu. Şimdi en çok sorulan soru, bu servet ve iş imparatorluğunun kime kalacağı.

Armani’nin sahibi olduğu Giorgio Armani S.p.A., 2024 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde etti.

Şirketin halka arz edilmesi durumunda piyasa değerinin 8 ila 11 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. 2024’te 389 milyon dolarlık yatırımla mağazalarını yenileyen ve e-ticaret ağını büyüten marka, 468 milyon dolar EBITDA açıklarken, net vergi öncesi gelir 87 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yıl sonunda 668 milyon dolarlık nakit rezerviyle sağlam bir finansal tablo sundu. Forbes verilerine göre ise Giorgio Armani’nin kişisel serveti 2024 itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplandı.

Armani, yaşamı boyunca evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı.

Armani, bu nedenle miras planlamasını yıllar öncesinden yaptı. Giorgio Armani S.p.A.’nın neredeyse tüm hisseleri Giorgio Armani Vakfı bünyesinde kalacak. Vakıf, markanın bağımsızlığını ve istikrarını korumak amacıyla oluşturuldu.

Armani’nin kız kardeşi Rosanna, yeğenleri Silvana ve Roberta, yeğeni Andrea Camerana ile birlikte, uzun yıllardır en yakın çalışma arkadaşı olan Pantaleo “Leo” Dell’Orco markanın yönetiminde rol alacak. Böylece Armani’nin serveti ve iş imparatorluğu aile bireyleri ve güvenilir yöneticiler aracılığıyla sürdürülecek.

Armani’nin kişisel servetinin de 8 ila 13 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca Armani’nin değer verdiği toplumsal projelere ve kültürel mirasa destek olacak fonlara aktarılması bekleniyor. Yani Armani’nin hem iş hem de kişisel serveti, modaya kattığı minimalist anlayış gibi uzun vadeli bir istikrar ve sürdürülebilirlik içinde korunacak.

