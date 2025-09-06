91 Yaşında Hayatını Kaybeden Giorgio Armani’nin 12 Milyar Dolarlık Serveti Kime Kalacak?

Şirketin halka arz edilmesi durumunda piyasa değerinin 8 ila 11 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. 2024’te 389 milyon dolarlık yatırımla mağazalarını yenileyen ve e-ticaret ağını büyüten marka, 468 milyon dolar EBITDA açıklarken, net vergi öncesi gelir 87 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yıl sonunda 668 milyon dolarlık nakit rezerviyle sağlam bir finansal tablo sundu. Forbes verilerine göre ise Giorgio Armani’nin kişisel serveti 2024 itibarıyla yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplandı.