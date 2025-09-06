Kaosa Doyduk! Dilan Polat ve Engin Polat’ın Evlere Şenlik Kavgası Sosyal Medyanın Diline Düştü

2023 yılında kara para aklama başta olmak üzere çeşitli iddialarla cezaevinde kalan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ile Engin Polat'ı tanımayananız yoktur... Hayatının her anını Instagram'da paylaşan Dilan Polat bu kez eşi Engin Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti. Engin Polat ise Dilan Polat'ın evden gittiğini ileri sürdü. Kim kimi kovdu, kim evi terk etti bilinmez ama Dilan Polat, Instagram'dan savaş açtı.

Eşi Engin Polat ile WhatsApp konuşmalarının her satırını Instagram'dan paylaşan Dilan Polat boşanacağını söyledi.