Kaosa Doyduk! Dilan Polat ve Engin Polat’ın Evlere Şenlik Kavgası Sosyal Medyanın Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 10:18

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya paylaşımları başına dert olan ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat, yine adından bahsettirdi. Hayatının her anını Instagram hesabından paylaşan Dilan Polat eşi Engin Polat'la kavgasının her saniyesini sosyal medyaya taşıdı. Boşanacağını ileri süren Dilan Polat, 'Kertenkeleye benziyorsun, ben varsam sen varsın' sözleriyle yüklendiği Engin Polat'tan intikamını yapay zeka ile Galatasaray görselleri oluşturarak aldı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evlere şenlik kavgası ise sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'a adeta savaş açtı.

2023 yılında kara para aklama başta olmak üzere çeşitli iddialarla cezaevinde kalan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ile Engin Polat'ı tanımayananız yoktur... Hayatının her anını Instagram'da paylaşan Dilan Polat bu kez eşi Engin Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu iddia etti. Engin Polat ise Dilan Polat'ın evden gittiğini ileri sürdü. Kim kimi kovdu, kim evi terk etti bilinmez ama Dilan Polat, Instagram'dan savaş açtı.

Eşi Engin Polat ile WhatsApp konuşmalarının her satırını Instagram'dan paylaşan Dilan Polat boşanacağını söyledi.

Yaşananlara, detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz👇🏻

Dilan Polat'ın Engin Polat'tan intikamı fena oldu!

Engin Polat'ın fanatik Fenerbahçeli olduğu biliniyor. Engin Polat'ın markası 2023 yılında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımının forma kol sponsoru olmuştu. Polat çifti tutuklandıktan sonra sponsorluk ise iptal olmuştu. 

Dakika başı story atan Dilan Polat, Engin Polat'tan intikamını takımı üzerinden yaptı. Dilan Polat, kendisini yapay zeka ile Galatasaraylı futbolcular arasında koydu, eşine sarı kırmızılı forma giydirdi ve Galatasaray marşlarıyla hikayeler attı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlere şenlik kavgası ise sosyal medyanın diline düştü. İşte gelen o yorumlar...

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
