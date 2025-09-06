Kaosa Doyduk! Dilan Polat ve Engin Polat’ın Evlere Şenlik Kavgası Sosyal Medyanın Diline Düştü
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya paylaşımları başına dert olan ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat, yine adından bahsettirdi. Hayatının her anını Instagram hesabından paylaşan Dilan Polat eşi Engin Polat'la kavgasının her saniyesini sosyal medyaya taşıdı. Boşanacağını ileri süren Dilan Polat, 'Kertenkeleye benziyorsun, ben varsam sen varsın' sözleriyle yüklendiği Engin Polat'tan intikamını yapay zeka ile Galatasaray görselleri oluşturarak aldı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evlere şenlik kavgası ise sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.
Dilan Polat, eşi Engin Polat'a adeta savaş açtı.
Dilan Polat'ın Engin Polat'tan intikamı fena oldu!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlere şenlik kavgası ise sosyal medyanın diline düştü. İşte gelen o yorumlar...
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
