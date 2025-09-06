onedio
Yaş Farkı Gündemdeydi: A.B.İ. Dizisinin Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu Kamera Karşısına Geçti

Elif Sude Yenidoğan
06.09.2025 - 12:53

ATV ekranlarında yayına hazırlanan A.B.İ. dizisi yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu’nun bir dizi projesiyle anlaşmış olması sebebiyle büyük heyecan yaratmıştı. Ezel dizisinden bu yana Kenan İmirzalıoğlu sektörün ilk sıralarında yer alan başarılı oyuncularından biri olarak anılıyor. A.B.İ. dizisinin duyurulmasıyla birlikte ise İmirzalıoğlu’na kimin eşlik edeceği merak konusu olmuştu. Afra Saraçoğlu’nun seçilmesiyle birlikte ikili gündem oldu.

Şimdiyse çekimler için geri sayım sürerken partnerler tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. 👇

Yalı Çapkını dizisiyle birlikte ününe ün katan Afra Saraçoğlu A.B.İ.’den gelen teklifi kabul etmesiyle hayranlarına müjdeyi vermiş oldu.

Dizide ikili arasında uzun bir süre aşk hikayesi olmayacağı söyleniyor. Bakalım nasıl bir senaryo izleyeceğiz? İkilinin sahneleri için diziseverler sabırsızlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
