Yaş Farkı Gündemdeydi: A.B.İ. Dizisinin Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu Kamera Karşısına Geçti

ATV ekranlarında yayına hazırlanan A.B.İ. dizisi yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu’nun bir dizi projesiyle anlaşmış olması sebebiyle büyük heyecan yaratmıştı. Ezel dizisinden bu yana Kenan İmirzalıoğlu sektörün ilk sıralarında yer alan başarılı oyuncularından biri olarak anılıyor. A.B.İ. dizisinin duyurulmasıyla birlikte ise İmirzalıoğlu’na kimin eşlik edeceği merak konusu olmuştu. Afra Saraçoğlu’nun seçilmesiyle birlikte ikili gündem oldu.