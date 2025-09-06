onedio
Arka Sokaklar'dan Ayrılan Genç Oyuncu, Kuruluş Orhan Kadrosuna Dahil Oldu!

Atv Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.09.2025 - 08:52

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan kadrosu şekilleniyor. Diziye son olarak Arka Sokaklar'da uzun yıllar rol alan genç oyuncu dahil oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu Kuruluş Orhan'da rol alacak?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Burak Özçivit'le yaşanan anlaşmazlıkların ardından Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'ın yeni başrolü olmuştu.

Orhan Bey karakteriyle diziye dahil olan Yazıcıoğlu'yla beraber 'Kuruluş Orhan' dönemi resmen başladı. Zaman atlaması yaşanacak dizide neredeyse tüm kadro değişirken Birsen Altuntaş'tan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'la tanıdığımız genç oyuncu Onur Bay, Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Onur Bay, Şahinşah Bey'in oğlu Yiğit olarak hikayeye dahil olacak. Bay, Yiğit rolü için uzun süredir dövüş ve binicilik dersleri alıyor. 

Bakalım Kuruluş Orhan'a önümüzdeki günlerde yeni isimler dahil olacak mı?

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
