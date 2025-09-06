Arka Sokaklar'dan Ayrılan Genç Oyuncu, Kuruluş Orhan Kadrosuna Dahil Oldu!
Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan kadrosu şekilleniyor. Diziye son olarak Arka Sokaklar'da uzun yıllar rol alan genç oyuncu dahil oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu Kuruluş Orhan'da rol alacak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Burak Özçivit'le yaşanan anlaşmazlıkların ardından Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'ın yeni başrolü olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'la tanıdığımız genç oyuncu Onur Bay, Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.
