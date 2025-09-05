onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Geri Sayım Başladı: Bahar Dizisinin Yeni Sezonda İsmi Değişti!

Geri Sayım Başladı: Bahar Dizisinin Yeni Sezonda İsmi Değişti!

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.09.2025 - 22:07

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar’ın 3. sezon adı belli oldu. MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonu, bambaşka bir isimle ekrana gelecek. Peki, Bahar'ın yeni adı ne oldu?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin sevilen yapımlarından Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Show TV’nin sevilen yapımlarından Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan MF Yapım imzalı “Bahar” dizisi, yeni sezona farklı bir isimle giriş yapıyor. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı yapımın yeni sezon afişi de görücüye çıktı.

Her sezon "Bahar" isminin yanında farklı bir ifadeyle yayınlanan Bahar'ın 3. sezon için ismi belli oldu.

Her sezon "Bahar" isminin yanında farklı bir ifadeyle yayınlanan Bahar'ın 3. sezon için ismi belli oldu.

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin yeni sezon ismi “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” olarak duyuruldu.

İzleyicisine yeniden umut ve hayata sarılma hikâyesi sunacak olan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”, 9 Eylül Salı akşamı Show TV’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Peki, siz Bahar'ın yeni ismini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın