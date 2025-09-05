Oyuncu Sitem Etmişti: Gönül Dağı, 28 Kişilik Yeni Sezon Afişi Yayınladı
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 6. sezon onayı alan Gönül Dağı'nın ekranlara geri dönüşü seyirciyi sabırsızlandırırken sosyal medyadaki afiş krizi şoke etmişti. Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, yardımcı oyuncularla bir arada konumlandırılınca Instagram'ından sitem etmişti. Gönül Dağı bu defa tam 28 kişinin yer aldığı bir afiş yayınladı.
TRT 1'in 6. sezon onayı alan dizisi Gönül Dağı, geçtiğimiz günlerde yeni sezon afişini yayınlamıştı.
Hazal Çağlar'ın siteminin ardından Gönül Dağı, yeni bir afiş yayınladı. Fakat bu defa afiş tam 28 kişilik!
