Oyuncu Sitem Etmişti: Gönül Dağı, 28 Kişilik Yeni Sezon Afişi Yayınladı

Gönül Dağı
05.09.2025 - 18:55

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 6. sezon onayı alan Gönül Dağı'nın ekranlara geri dönüşü seyirciyi sabırsızlandırırken sosyal medyadaki afiş krizi şoke etmişti. Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, yardımcı oyuncularla bir arada konumlandırılınca Instagram'ından sitem etmişti. Gönül Dağı bu defa tam 28 kişinin yer aldığı bir afiş yayınladı.

TRT 1'in 6. sezon onayı alan dizisi Gönül Dağı, geçtiğimiz günlerde yeni sezon afişini yayınlamıştı.

Ana karakterlerin ön plana çıktığı bu afişte dizinin ilk sezonundan beri kadroda yer alan Hazal Çağlar, yardımcı oyuncuların yanında konumlandırılmıştı. Asuman karakterine hayat veren Çağlar, söz konusu duruma Instagram'ından yaptığı paylaşımla sitem etmişti.

Hazal Çağlar'ın siteminin ardından Gönül Dağı, yeni bir afiş yayınladı. Fakat bu defa afiş tam 28 kişilik!

Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, ana karakterlerin yanında konumlandırılsa da afiş bu defa epey kalabalıklaşmış ve dizideki tüm karakterler afişte kendilerine yer bulabilmiş. Peki, siz bu afişi nasıl buldunuz? Sizce dizi ve film afişleri bu kadar kalabalık olmalı mı?

