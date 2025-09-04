Işıl'ın Apo'yu Aldattığını Gördüğümüz Şerbo'da Işıl'ın Hayatındaki Kişiyi Bulduk!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir geri dönüş yapıyor. 104. bölüm fragmanı yayınlanan dizide Işıl'ın Apo'yu aldattığını gördük. Fakat aldattığı kişiyi göremedik. Ufak bir araştırmayla Işıl'ın hayatındaki kişinin kim olduğuna dair nefis bir teori yarattık.
Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 104. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı.
100. bölümde Leo karakteriyle izlediğimiz fakat sonrasında bir daha görmediğimiz Murat Balcı'nın hem fragman hem de setten kare paylaşımı yapmasıyla soru işaretleri uçup gitti.
