Işıl'ın Apo'yu Aldattığını Gördüğümüz Şerbo'da Işıl'ın Hayatındaki Kişiyi Bulduk!

Fragmanda en dikkat çeken detay Doğa ve Firaz'ın gizli aşk yaşadığına dair ipuçları olsa da Işıl'ın Apo'yu aldatmak için otele gittiği anları fark etmedik sanmayın. Geçtiğimiz sezon Işıl'ın para avcısı bir kadın olduğu iddiası işlense de bu konuda fazla durulamamıştı. Hatta eski sevgilisi Leo diziye dahil olmuş ama aniden çıkıvermişti.

Işıl'ın Apo'yu kiminle aldattığına dair sosyal medyada pek çok teori dolaşırken kolları sıvadık ve işin aslı astarı nedir araştırdık.