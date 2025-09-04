onedio
Işıl'ın Apo'yu Aldattığını Gördüğümüz Şerbo'da Işıl'ın Hayatındaki Kişiyi Bulduk!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.09.2025 - 15:57

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir geri dönüş yapıyor. 104. bölüm fragmanı yayınlanan dizide Işıl'ın Apo'yu aldattığını gördük. Fakat aldattığı kişiyi göremedik. Ufak bir araştırmayla Işıl'ın hayatındaki kişinin kim olduğuna dair nefis bir teori yarattık.

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 104. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı.

Fragmanda en dikkat çeken detay Doğa ve Firaz'ın gizli aşk yaşadığına dair ipuçları olsa da Işıl'ın Apo'yu aldatmak için otele gittiği anları fark etmedik sanmayın. Geçtiğimiz sezon Işıl'ın para avcısı bir kadın olduğu iddiası işlense de bu konuda fazla durulamamıştı. Hatta eski sevgilisi Leo diziye dahil olmuş ama aniden çıkıvermişti. 

Işıl'ın Apo'yu kiminle aldattığına dair sosyal medyada pek çok teori dolaşırken kolları sıvadık ve işin aslı astarı nedir araştırdık.

100. bölümde Leo karakteriyle izlediğimiz fakat sonrasında bir daha görmediğimiz Murat Balcı'nın hem fragman hem de setten kare paylaşımı yapmasıyla soru işaretleri uçup gitti.

Dizideki hikayesinin Işıl'la ilişkili olduğunu bildiğimiz Leo karakterine hayat veren Murat Balcı'nın 4. sezonda da dizide yer almasıyla Işıl'ın Apo'yu Leo'yla aldatabileceğini düşündük. Bizce mantıklı bir senaryo olurdu. Peki sizce Işıl, Apo'yu kiminle aldatıyor?

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
