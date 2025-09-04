Sultan Orhan mı, Kuruluş Orhan mı? Kuruluş Osman Dizisinin Yeni İsmi Her An Değişebilir!
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlıyor. Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla beraber Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey rolüyle yeni başrol olmuştu. Öncesinde 'Sultan Orhan' daha sonra da 'Kuruluş Orhan' olarak değiştirilen dizinin ismi tam kesinleşti derken Birsen Altuntaş'tan yeni bir açıklama geldi.
atv'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da değişiklikler devam ediyor.
Birsen Altuntaş, X hesabından dizinin yeni isminin "Kuruluş Orhan" olarak değiştirildiğini fakat her an bu ismin de değişebileceğini açıkladı.
