Sultan Orhan mı, Kuruluş Orhan mı? Kuruluş Osman Dizisinin Yeni İsmi Her An Değişebilir!

04.09.2025 - 13:20

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlıyor. Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla beraber Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey rolüyle yeni başrol olmuştu. Öncesinde 'Sultan Orhan' daha sonra da 'Kuruluş Orhan' olarak değiştirilen dizinin ismi tam kesinleşti derken Birsen Altuntaş'tan yeni bir açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

atv'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da değişiklikler devam ediyor.

Yüksek reytingleriyle yeni sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinde her şey yolunda görünse de yapım şirketi ve başrol Burak Özçivit anlaşmazlığıyla kadroda ciddi bir değişikliğe gidildi. Burak Özçivit, diziden ani bir kararla ayrıldı ve yerine Mert Yazıcıoğlu geldi.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği dizide yaşanacak zaman atlamasıyla Orhan Bey dönemini izlemeye hazırlansak da dizinin yeni ismi hala netleşmiş değil.

İlk önce 'Sultan Orhan' olarak açıklanan yeni isim hemen ardından 'Kuruluş Orhan' olarak değiştirildi. Dizinin seyircisi yeni ismin kesin olup olmadığını merak ederken Birsen Altuntaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Birsen Altuntaş, X hesabından dizinin yeni isminin "Kuruluş Orhan" olarak değiştirildiğini fakat her an bu ismin de değişebileceğini açıkladı.

Peki sizce Kuruluş Orhan ismi iyi mi? Sizce dizinin yeni adı ne olmalı? Yorumlarda buluşalım...

