Kızılcık Şerbeti Yapımcısı, Ödüllü Kitabı Diziye Uyarlıyor!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.09.2025 - 09:37

Yeni sezona iddialı projelerle hazırlanan Gold Film, izleyiciyi derinden etkileyecek bir dram dizisini hayata geçiriyor. Henüz kanalı açıklanmayan yapım, senaryosunu ödüllü yazar Seray Şahiner’in kaleme aldığı güçlü bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Gold Film, Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni sezon için birbirinden iddialı projeleri de devreye alıyor.

15 Eylül’de sete çıkacak “Sakıncalı” dizisinin ardından bu yıl “Mahrem” ve “Avcı” adlı yapımları izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklara başlayan Gold Film'den yeni bir bomba geldi. Usta yapımcı Faruk Turgut, bu yoğun takvime ek olarak, Seray Şahiner’in ödüllü kitabı 'Ülker Abla'yı da televizyon ekranına taşımaya hazırlanıyor.

Ödüllü kitap "Ülker Abla" diziye uyarlanacak.

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen dizinin senaryosunu bizzat Seray Şahiner yazacak.

Roman, kocasının şiddetinden kurtulmak için bir gece evinden kaçıp hastaneye sığınan Ülker’in, orada kimsesiz hastalara refakat ederek tutunmaya çalıştığı sarsıcı hikâyesini konu alıyor.

