Nisan, Rüya'yı Öğreniyor! Eşref Rüya'nın Yeni Sezon Tanıtım Fragmanı Geldi

Nisan, Rüya'yı Öğreniyor! Eşref Rüya'nın Yeni Sezon Tanıtım Fragmanı Geldi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 23:20

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin ikinci sezon tanıtım fragmanı sonunda geldi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya” için merakla beklenen 2. sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya” için merakla beklenen 2. sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi.

Fragmanda, Rüya’nın kimliği ilk kez gün yüzüne çıkıyor; Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan, bu gerçeği öğrenen kişi oluyor. Nisan, ardından Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref’i cezaevinde ziyaret ediyor ve yanında Rüya’nın fotoğrafını da götürüyor. Yoğun duygularla örülü sahneler, fragmanın yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada gündem yarattı ve izleyicilerden pek çok yorum aldı.

İşte Eşref Rüya dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
