onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Pavyonda Tanıştığı Kişiyle Evlenmek İsteyen Takipçisine Esra Ezmeci'den Jet Yanıt

Pavyonda Tanıştığı Kişiyle Evlenmek İsteyen Takipçisine Esra Ezmeci'den Jet Yanıt

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 22:30

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa pavyonda tanıştığı kişiyle evlenmek isteyen takipçisinin derdine derman olmaya çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, ayrıca sosyal medya hesabından takipçileriyle etkileşim içinde olmaya devam ediyor.

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, ayrıca sosyal medya hesabından takipçileriyle etkileşim içinde olmaya devam ediyor.

Klinik psikolog, ilişkiler üzerine yazdığı kitaplarla ünlü olmuş ve Instagram'ından binlerce soruya yanıt vermişti.

Esra Ezmeci'ye bu defa pavyonda tanıştığı kişiyle evlenmek isteyen takipçisinden soru geldi. Pavyonda tanıştığı kişiyle evlenmek istediğini belirten takipçisi ayrıca bu şahsın kendisini çok sevdiğinin de altını çizdi. Esra Ezmeci, söz konusu soruyu yanıtsız bırakmadı.

"Pavyonda tanıştığımız biri ile evlenebilir miyiz çok seviyor ama" yazan takipçisine Ezmeci uzun bir yanıt verdi.

"Pavyonda tanıştığımız biri ile evlenebilir miyiz çok seviyor ama" yazan takipçisine Ezmeci uzun bir yanıt verdi.

'Burada kişiyi tanımak çok önemli, sadece onun sevmesi yetmez, sizin de onu sevmeniz içselleştirmeniz, gelecek ortak hedef ve amaçlarınızın uyması, saygı, sevgi, güven olması, eğitim düzeylerinin uyumlu olması önemli. Evlilik için acele etmeyin biraz birbirinizi tanıyın.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın