Pavyonda Tanıştığı Kişiyle Evlenmek İsteyen Takipçisine Esra Ezmeci'den Jet Yanıt
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa pavyonda tanıştığı kişiyle evlenmek isteyen takipçisinin derdine derman olmaya çalıştı.
Beyaz TV'deki Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, ayrıca sosyal medya hesabından takipçileriyle etkileşim içinde olmaya devam ediyor.
"Pavyonda tanıştığımız biri ile evlenebilir miyiz çok seviyor ama" yazan takipçisine Ezmeci uzun bir yanıt verdi.
